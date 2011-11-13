به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار قرچک عصر یکشنبه همزمان با فرا رسیدن عید غدیر خم، ازعوامل اجرایی طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 در محل این بخشداری، تقدیر کرد.

حبیب الله ابراهیمی در این مراسم، ضمن تقدیر و تشکر از دست اندرکاران، مربیان وعوامل اجرایی طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن یکی از عمده ترین راههای شناخت ویژگیهای جمعیت کشور ها به منظور برنامه ریزی، نظارت، کنترل و ارزیابی خدمات ملی و منطقه ای است که در اغلب کشورها هر پنج یا 10 سال انجام می شود.

وی ادامه داد: از آنجایی که این آمارهای به دست آمده پایه و اساس مستند برنامه ریزیهای کشور است باید در نهایت دقت انجام شود.

بخشدار قرچک بیان داشت: خوشبختانه عوامل اجرایی طرح سرشماری نفوس ومسکن با توجه به آموزشهای ارائه شده به خوبی وارد میدان عمل شدند، به طوری که در روزهای سرشماری، توانسته اند خطاها را به صفر برسانند واین طرح با دقت و سرعت بیشتر اجرا شد.

ابراهیمی تأکید کرد: پیشرفت هر جامعه ای نیازمند داشتن آمار و اطلاعات جدید و صحیح خانوارهاست که باید در این خصوص، مردم که مجری اصلی این طرح هستند، با همکاری هر چه بیشتر با ماموران سرشماری، مسئولان را در توسعه کشور یاری دهند.

وی همچنین در پایان، از مردم که نهایت همکاری را با مأموران سرشماری برای کاهش زمان پرکردن پرسشنامه‌های سرشماری داشتند، قدردانی کرد.

در پایان مراسم نیز کلیه دست اندرکاران، مربیان و عوامل اجرایی طرح ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان لوح و هدایایی به رسم یادبود از بخشدار قرچک دریافت کردند.