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۳۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

عسکری به مهر اعلام کرد:

مذاکره مالیاتی با معاونت برنامه‌ریزی/ ارقام لایحه بودجه سال 91

مذاکره مالیاتی با معاونت برنامه‌ریزی/ ارقام لایحه بودجه سال 91

رئیس کل سازمان امور مالیاتی از انجام مذاکراتی با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد پیش بینی های درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه سال 91 خبرداد و گفت: ارقام مالیاتی لایحه بودجه سال 91 تقریبا نهایی شده است.

علی عسکری در گفتگو با مهر از انجام مذاکرات سازمان امور مالیاتی کشور با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری در مورد پیش بینی درآمدهای مالیاتی در سال 91 خبرداد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه در فصل بودجه قرار داریم، تصریح کرد: ارقام مالیاتی لایحه بودجه سال 91 تقریبا نهایی شده است.

وی از افزایش درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در لایحه بودجه سال آینده خبرداد و اظهارداشت: این افزایش مربوط به درآمدهای مالیاتی در بخش عملکرد خواهد بود.

به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس این پیش بینی ها، درآمدهای مالیاتی سال آینده از افزایش 25 الی 30 درصدی نسبت به سال جاری برخوردار خواهند بود.

عسکری از ثبت نام تعداد زیادی از مودیان مشمول مرحله پنجم مالیات بر ارزش افزوده که از اول مهر ماه امسال مشمول بودند خبرداد و افزود: این افراد در دی ماه اظهارنامه های دوره اول را ارائه می کنند.

معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: مرحله پنجم مربوط به اشخاص حقوقی است که گردش مالی سالانه آنها بیش از 100 میلیون تومان است.

کد مطلب 1459341

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