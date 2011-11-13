745 هزار جلد کتاب در کتابخانه های زنجان موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع احمدخانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: تعداد کتابهای موجود در کتابخانههای عمومی استان حداقل باید یک میلیون و 500 هزار جلد باشد.
وی به آمار افزایش اعضای کتابخانه های عمومی استان از سال 84 تا کنون اشاره کرد و ادامه داد: از سال 84 تاکنون اعضا از 15 هزار و 846 نفر به 44هزار نفر افزایش یافته که رشد 173 درصدی را نشان می دهد.
مدیر کتابخانه های مومی استان زنجان ادامه داد: برطبق استانداردها، باید برای هرنفر 2 جلد کتاب در کتابخانههای عمومی وجود داشته باشد و با توجه به اینکه جمعیت باسواد استان 750 هزار نفر است.
احمدخانی از برگزاری جشنواره اهدای کتاب به کتابخانههای عمومی استان همزمان با هفته کتاب خبر داد و افزود: این جشنواره که امسال دومین دوره آن برگزار میشود، میتواند به افزایش سرانه کتاب کمک کند و هدف آن، فرهنگسازی در اهدای کتاب است.
مدیر کتابخانه های مومی استان زنجان با اشاره به اهدای 50 هزار جلد کتاب توسط اقشار مختلف در اولین دوره جشنواره اهدای کتاب، گفت: با توجه به مشارکت دستگاههایی از جمله شهرداری، شورای شهر و اداره کل ارشاد پیشبینی میشود این رقم در جشنواره امسال به 100 هزار جلد برسد.
احمدخانی به برگزاری مسابقه کتابخوانی "من کتاب میخوانم" همزمان با هفته کتاب اشاره کرد و افزود: از ابتدای سالجاری تاکنون 205 مسابقه کتابخوانی به صورت آنلاین و مکتوب در سطح استان برگزار شده است.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان زنجان اجرای طرح عضویت خانوادگی را از دیگر برنامههای هفته کتاب در استان زنجان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر فقط چهار درصد مردم استان، عضو کتابخانههای عمومی هستند و با توجه به چشمانداز 1404 این رقم باید به 35 درصد برسد.
احمدخانی افزود: در طول هفته کتاب، طرح عضویت رایگان در کتابخانههای عمومی استان اجرا میشود و علاقمندان میتوانند از 22 تا 29 آبان ماه به طور رایگان در کتابخانههای عمومی استان عضو شوند.
احمدخانی با اشاره به نواخته شدن زنگ مطالعه در تعدادی از مدارس استان در هفته کتاب، عنوان کرد: در این هفته دومین مسابقه عکس، یار مهربان، با محورهایی از جمله "کتاب در عرصههای مختلف زندگی"، "کتاب، یادگار ماندگار" و "کتاب و کتابخانه" برگزار میشود.
وی از آغاز مطالعه احداث 2 کتابخانه عمومی در شهرک جانبازان و شهرک بهارستان زنجان خبر داد و گفت: تا پایان امسال 15 کتابخانه روستایی و 2 کتابخانه شهری به بهرهبرداری میرسد.
احمد خانی تعداد کتابانههای خیرساز را چهار باب عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در شرف راهاندازی انجمن خیران کتابخانه ساز در استان هستیم.
وی نیروی انسانی متخصص را عاملی مهم در کتابخانههای عمومی دانست و افزود: برای اینکه نیروهای کتابخانههای عمومی بتوانند پاسخگوی مراجعان باشند، از متخصصان کتابداری در این کتابخانهها استفاده میکنیم و در همین راستا یک آزمون استخدامی در روز 20 آبان با شرکت 300 نفر در استان زنجان برگزار شد که از این تعداد 21 نفر پذیرفته خواهند شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان با اشاره به پیشرفت یک درصدی پروژه احداث کتابخانه مرکزی در زنجان، گفت: تاکنون سه میلیارد و 90 میلیون تومان اعتبار برای این پروژه هزینه شده است و در سالجاری نیز حداقل سه میلیارد تومان از اعتبارات ملی که تعهد وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی کشور است در اختیار این پروژه قرار میگیرد.
وی به بازدید استاندار زنجان از کتابخانه سید اشاره کرد و افزود: پس از این بازدید و تشکیل 2 جلسه با حضو مسئولان ذیربط، مقرر شد اداره کل میراث فرهنگی مطالعه این پروژه را ظرف مدت 45 روز انجام داده و نتیجه را در اختیار معاونت عمرانی استاندار قرار دهد تا پس از آن نسبت به تعمیر یا احداث این کتابخانه اقدام شود.
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