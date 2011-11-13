آورده مالی مانع خانه دار شدن مددجویان بهزیستی فارس می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل سازمان بهزیستی استان فارس بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در راستای حمایت از مددجویان و تامین مسکن برای آنان تسهیلاتی معادل 20میلیون تومان به صورت قرض الحسنه در نظر گرفته شده است.

عبد الحمید کشاوزر ادامه داد: از جمله شرایط دریافت تسهیلات مسکن توسط مددجویان سازمان بهزیستی پرداخت آورده معادل هشت میلیون تومان است که متاسفانه بیشتر مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی برای فراهم کردن مبلغ آورده با مشکلات زیادی مواجه هستند.

وی با اشاره به بالا بودن آمار مدد جویان بدون مسکن سازمان بهزیستی در استان فارس گفت: در حال حاضر در استان فارس بیش از12هزار نفر از مدد جویان بدون مسکن هستند که در زمینه کمک رسانی به آنها علاوه بر حمایت مسولان مربوط به یاری خیرین نیز نیازمند هستیم.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان فارس افزود: در سال جاری با هماهنگی بنیاد مسکن استان فارس توانستیم چهار هزار نفر از مدد جویان استان را که فاقد مسکن بودند، به آنها کمکهای لازم را در زمینه خانه دار شدن داشته باشیم.

کشاوزر در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: معلولیت معلولان هچگاه دلیل بر ناتوانی آنان نیست و فراهم آوردن زمینه به کار گیری تواناییهای آنان همواره یکی از دغدغه های سازمان بهزیستی استان فارس بوده همچنین لازم است در زمینه تغییر نگرش عموم به معلولان اقدامات جدی صورت پذیرد.

وی ادامه داد: باید بتوانیم کارهایی را برای معلولان تعریف کنیم که با تواناییهای آنان سازگاری داشته باشدو همچنین در سازمان بهزیستی استان تلاش بر خود سازی و خود باوری معلولان است.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان فارس ایجاد اشتغال معلولان با استفاده از قانون برخورداری سه درصدی معلولان از حق اشتغال را از اهداف این سازمان بیان کرد و افزود: در راستای بهره گیری معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی در ادارات، اقداماتی از جمله پرداخت حق بیمه سهم فرد معلول به کارفرما، پرداخت بخشی از هزینه های مالی به کارفرما برای جبران کم کاری فرد معلول به صورت پرداخت بخشی از حقوق و پرداخت تسهیلات قرالحسنه خود اشتغالی توسط سازمان بهزیستی استان فارس صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: در شش ماهه اول سال جاری تا کنون 54 درصد در زمینه توانبخشی،43درصد در زمینه اجتماعی و سه درصد در زمینه پیشگیری در سازمان بهزیستی استان فارس ایجاد اشتغال شده است.

کشاورز از تدوین سند اشتغال معلولان و مدد جویان در کشور خبر داد و گفت: برای ثبت عملیات ایجاد اشتغال در سازمان بهزیستی کشور به یک بانک اطلاعاتی نیازمند هستیم که اقدامات اولیه آن با نام تدوین سند اشتغال معلولان و مدد جویان در حال پیگیری است.