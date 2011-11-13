به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دمام عربستان، در تمرین صبح تیم ذوب آهن که از ساعت 10 در سالن هندبال ورزشگاه خلیج برگزار شد، ابتدا شهرداد مرتجی دقایقی با بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان حلقه اتحاد را تشکیل داده و با شعار یا علی (ع) تمرین خود را آغاز کردند.

کارهای کششی و سرعتی نخستین بخش این تمرین بود. پس از آن برنامه‌های مختلف تاکتیکی دیدار با الشباب مرور شد و در پایان تمرین بار دیگر سرمربی ذوب‌آهن حدود 15 دقیقه با بازیکنان در مورد دیدار این تیم برابر الشباب، نقاط ضعف و قوت حریف و مسائل مربوط به آن صحبت کرد.

حمید جمالی، کاپیتان ذوب‌آهن که از ناحیه کشاله ران پای چپ دچار کشیدگی شده است، با نظر کادرپزشکی در تمرین صبح و بعدازظهر حضور نداشت. پس از این تمرین یک ساعته بازیکنان برای صرف ناهار و استراحت راهی هتل رامادا شدند و ساعت 15 بار دیگر به سالن هندبال ورزشگاه خلیج آمدند تا دومین جلسه تمرین خود را برگزار کنند.

در ابتدای تمرین عصر مرتجی برنامه‌هایی که باید بازیکنان در این تمرین انجام می دادند را برای آنها تشریح کرد و با تشکیل حلقه اتحاد و ذکر یا علی (ع) تمرین آغاز شد. بازیکنان با انجام حرکات کششی، سرعتی و پرتاب‌های کوتاه و بلند خود را برای برگزاری این تمرین سنگین آماده کردند.

در ادامه مرتجی بازیکنان را به دو گروه صورتی و آبی تقسیم و نکات فنی را به آنها گوشزد کرد. در این هنگام احسان ابویی بازیکن مصدوم تیم ذوب‌آهن با فرید علی مرادی دروازه‌بان تیم تمرین ضربات پنالتی و پرتاب ضربات پشت محوطه 6 متر و 9 متر را انجام می‌داد.

بازیکنان در یک نیمه زمین به مرور تاکتیک‌های ویژه در هنگام حمله برای باز کردن دروازه حریف پرداختند که شهرداد مرتجی بارها تمرین را قطع و نکات مدنظر را به بازیکنان گوشزد می‌کرد. حسن افتخاری، مدیرفنی تیم هم در برخی مواقع از کنار زمین ضمن تشویق بازیکنان، نکاتی را هم به آنها متذکر می شد.

تمرین دوم تیم ذوب‌آهن در روز یکشنبه، ساعت 16 به وقت محلی به پایان رسید. در پایان این تمرین باردیگر سرمربی ذوب‌آهن بازیکنان را در وسط زمین دور هم جمع کرد و پس از گفتگوی نهایی با آنها با شعار "ذوب‌آهن" این تمرین به اتمام رسید.

همچنین فیلم دیدار تیم‌های خلیج عربستان و الشباب کویت شب گذشته آنالیز شد و قرار است امروز و فردا در نشست کادرفنی با بازیکنان، نقاط ضعف و قوت تیم کویتی برای آنها آنالیز شود.

در پایان این تمرین بازیکنان سپاهان به سالن هندبال ورزشگاه خلیج آمدند تا تمرین خود را برگزار کنند. آنها بلافاصله پس از پایان تمرین ذوب‌آهن، تمرین آماده‌سازی خود را انجام دادند. در این بین دیدار و احوالپرسی اعضای کادرفنی و بازیکنان دو تیم بسیار جالب توجه بود.