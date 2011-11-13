محقق: داستان کتابخوانی کودکانمان «تو بخوان تا من بخوانم» است

به گزارش خبرنگار مهر، میزگرد تخصصی فرهنگ مطالعه در کشور، عصر امروز یکشنبه 22 آبان با حضور جواد محقق نویسنده حوزه کودک و نوجوان و نادر قدیانی مدیر انتشارات قدیانی و رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در موسسه انتشارات سروش برگزار شد.

محقق در ابتدای این نشست گفت: یکی از آسیب‌های عرصه کتاب و کتابخوانی در کشور ما، نظام آموزشی ماست که متاسفانه به هیچ وجه مشوق کتابخوانی نیست. این موضوع را به عنوان فردی که 33 سال معلم بوده می‌گویم. به یاد دارم در سال‌های نوجوانی به دلیل موقعیتی که پدرم داشت، بسیاری از مردم برای مشورت با او به خانه ما می‌آمدند و سخنان برخی از آن‌ها را می‌شنیدم. یک بار آقای میانسالی به خانه‌مان آمده بود و می‌گفت که می‌خواهد از همسرش طلاق بگیرد.

وی افزود: پدرم مرتب دلیل ناسازگاری همسرش را می‌پرسید، ولی او جواب درستی نمی‌داد. بالاخره گفت که همسرم نماز نمی‌خواند و نمی‌خواهم فرزندانم هم این‌چنین شوند. پدرم گفت: فکر این موضوع را باید سال‌ها پیش می‌کردی، نه حالا که در سنی هستی که نوه داری. حالا بگو بدانم چرا همسرت نماز نمی‌خواند؟ آن مرد گفت: همسرم می‌گوید تو نماز بخوان تا من هم بخوانم.

محقق ادامه داد: داستان کتابخوانی کودکان و نوجوانان ما هم «تو بخوان تا من بخوانم» است. ما به فرزندانمان توصیه می‌کنیم کتاب بخوانند، ولی خودمان این کار را نمی‌کنیم. طبیعی است که سخنمان در آن‌ها تاثیری ندارد. بچه‌های ما از کودکی با همه لوازم زندگی مانند میخ، قابلمه، سیخ کباب و ... آشنا می‌شوند، اما هیچ‌گاه یک قفسه کتابخانه 3 طبقه نمی‌بینند. همین است که انسی هم با کتاب و کتابخوانی پیدا نمی‌کنند.

شاعر مجموعه شعر «خانه ما» گفت: وقتی در خانه حرفی درباره کتاب زده نمی‌شود، طبیعی است که کودک هیچ ذهنیتی درباره کتاب ندارد و آن را یک شی مفید نمی‌داند. وقتی همین کودک به سن مدرسه می‌رسد در مدرسه کتابخانه نمی‌بیند یا حداقل با یک کتابخانه فعال روبرو نمی‌شود. زمانی که ما مدرسه می‌رفتیم، کتابخانه در اتاق مدیر بود و همیشه هم درش بسته بود، اما امروز این شرایط تغییر کرده است. از طرف دیگر معلم و مسئولان مدرسه خودشان کتاب نمی‌خوانند. به همین دلیل تا نتوانیم نظام آموزشی خودمان را از کتاب درسی محوری به مطالعه محوری تبدیل کنیم و خانواده‌ها هم فقط به صورت گفتاری و نه در عمل، بچه‌ها را توصیه به خواندن کتاب نکنند، اعمال دیگری که در زمینه کتاب و کتابخوانی انجام می‌شود، تاثیرگذار نخواهند بود.

در ادامه قدیانی گفت: به یاد دارم سال 48 که نوجوان بودم، مدیر مدرسه‌مان مسئولیت فروش مجلات در مدرسه را به من سپرد و همین موجب شد که به کار فرهنگی علاقه‌مند شوم. سال 51 که از خدمت سربازی برگشتم، با گشایش یک کتابفروشی در غرب تهران، کارم را آغاز کردم.

وی افزود: پیروزی انقلاب موجب یک جهش بزرگ در نویسندگان و اهالی قلم ما شد. خیلی از نویسندگان امروز با انقلاب جوشیده و بالیده‌اند. به نظرم انقلاب وظیفه خودش را انجام داده است. مردم هم همین‌طور. اگر نقصانی وجود دارد، این ما و مسئولان بوده‌ایم که نتوانسته‌ایم به اهداف برسیم. در کشورمان امکانات مناسب به حد کافی وجود دارد اما سوال این است که آیا موفق شده‌ایم این امکانات را در اختیار مردم قرار بدهیم یا خیر؟

رئیس هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد: امروز دیگر همه به این نتیجه رسیده‌اند که کتابخوانی را باید از کودکی شروع کرد. نسل جوان امتحانش را پس داده است. این دولت‌ها هستند که شعار و وعده دادند ولی نتوانستند به آن‌ها عمل کنند. بارها گفته شد که ناشران را از مالیات معاف کنید چون کار نشر این‌گونه پا نمی‌گیرد، اما این کار در نهایت عملی نشد. من در بخش نشر و چاپ مشکلی نمی‌بینم. اتحادیه ناشران آمریکا 350 عضو دارد، اما اتحادیه ناشران ما هزار و 200 عضو دارد. چنین مسائلی را باید در مقابل این موضوع قرار دهیم که متاسفانه بعد از انقلاب کتابفروشی‌هایمان کوچک و کوچک‌تر شدند.

قدیانی گفت: مهم این است که کتاب به دست مردم برسد. ساختار تشکیلاتی رساندن کتاب به دست مردم است که باید مورد بازنگری قرار بگیرد. در این زمینه صدا و سیما، مطبوعات، دولت، شهرداری و ... مقصر هستند. مردم کتابخوان هستند. شما کتاب را به دست مردم برسانید، بعد ببینید که کتاب می‌خوانند یا نه؟