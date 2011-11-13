مصطفی مشایخی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ثبت نام رایگان از متقاضیان عضویت در کتابخانه های استان مرکزی با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در استان مرکزی صورت می گیرد.

وی افزود: هفته کتاب فرصت وانگیزه‌ای برای تشویق مردم به کتاب خواندن، همچنین تشویق ناشران به انتشار کتاب و تشویق نویسندگان به نوشتن بیشتر است لذا هفته کتاب بسیار ارزشمند است و باید هر چه بیشتر به آن پرداخته شود.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه تازه های کتاب و تازه های فرهنگی در کتابخانه ها، بازدید دانش آموزان از کتابخانه های عمومی، تقدیر از اعضای فعال کتابخانه ها، کتابداران نمونه، خانواده عضو کتابخانه، خردسالترین و مسن ترین عضو، یاوران کتابخانه و کتابداران بازنشسته در این هفته انجام می شود.

مشایخی یادآور شد: برپایی نمایشگاه های کتاب در سطح استان، برگزاری مسابقات کتابخوانی، تقدیر از کتابداران کتابخانه های عمومی و کانونهای مساجد، تجلیل از خادمین چاپ ونشر استان، اجرای نمایش و شب شعربا محوریت کتاب، همکاری بانهادها و سازمان‌های فرهنگی در برگزاری برنامه‌های هفته کتاب از دیگر برنامه‌های هفته بزرگداشت کتاب در استان مرکزی است.

وی با بیان این که اسلام پرچمدار نهضت کتابخوانی است بیان داشت: افتخار مسلمانان این است که معجزه جاوید پیامبر خاتم(ص) یک نوشته و کتاب است.

مدیرکل فرهگ وارشاد اسلامی استان مرکزی گفت:کتاب رسانه مکتوبی است که با توجه وجود رسانه های دیجیتال هنوز جایگاه خاص و ویژه خود را دربین مخاطبان داراست ویکی از بهترین ابزار افزایش دانش و آگاهی برای ارتقای سطح جامعه با فناوری روز است.

مشایخی افزود: کتاب وسیله‌ای برای انتقال و تبادل افکار میانجوامع مختلف و آگاهی از دستاوردهای بشری در جهان محسوب می‌شود که بر همین اساس هرچقدر مطالعه در جامعه‌ای بیشتر باشد رشد و پیشرفت آن هم سرعت بیشتری پیدا می‌کند.