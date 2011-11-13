انرژی برق در موقع بروز بحران به درستی مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر برقی مقدم در سومین جلسه کارگروه تخصصی مدیریت برق شهرستان تبریز گفت: امروزه برق یکی از نیازهای اساسی و ضروری شهروندان به حساب می آید که عدم اعمال مدیریت صحیح آن در مواقع بروز بحران می تواند صدمات جبران ناپذیری را به مناطق بحران زده وارد آورد.

وی با اشاره به اینکه تامین انرژی برق، به خصوص روشنایی، در ساعات اولیه بحران می تواند نقش بسزایی در امداد رسانی و کاهش تلفات داشته باشد، تصریح کرد: تعدادی ژنراتور قابل حمل که بر روی آنها پایه و چراغ نصب شده است جهت تامین روشنایی مناطق حساس و حیاتی در زمان بحران، در این شرکت طراحی و ساخته شده است.

وی برگزاری چنین جلساتی را بسیار با اهمیت خواند و تاکید کرد: با توجه به قرار گرفتن گسل شمالی در تبریز، وقوع حادثه و بحران ناشی از آن محتمل است و لذا کارگروه برق این شهرستان باید ارتباط و هماهنگی کامل با یکدیگر داشته و نیازهای یکدیگر را به طور کامل برطرف سازند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز برخورد تخصصی با حوادث برق را بسیار مهم ارزیابی کرد و افزود: مواردی همچون اطفاء حریق ناشی از برق، نحوه حمل ژنراتور برای تامین برق مناطق بحران زده، اعمال کنترل از راه دور شبکه برق، تعیین نقاط حساس و مهم برق در شهرستان تبریز و ... باید در این کارگروه مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نتایج آن به صورت عملی تسری یابد.

در ادامه این جلسه نمایندگان کارگروه های تخصصی عضو کارگروه تخصصی مدیریت برق نکته نظرات و پیشنهادات خود را در مورد مدیریت بحران برق در شهرستان تبریز به هنگام بروز بحران ارائه کرده و به سوالات تخصصی مطرح شده در حوزه کاری خود پاسخ دادند.

گفتنی است، سومین جلسه کارگروه تخصصی مدیریت برق بر اساس درخواست شورای هماهنگی مدیریت بحران فرمانداری تبریز 22 آبان ماه در محل سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق تبریز تشکیل شد.

نمایندگانی از شهرداری، سازمان راه و شهرسازی، شرکت آب و فاضلاب، شرکت گاز، اداره راهنمایی و رانندگی، سازمان آتش نشانی، شرکت مخابرات و ارتباطات، سازمان حمل و نقل عمومی شهرستان تبریز و کارگروه های تخصصی امنیت و انتظامات، سوخت رسانی و مواد نفتی و همچنین شرکت برق منطقه ای آذربایجان و شرکت های توزیع برق آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و تبریز اعضای این کارگروه را تشکیل می دهند.