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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۶

هیئت رئیسه سومین مجمع مربیان استان یزد انتخاب شد

هیئت رئیسه سومین مجمع مربیان استان یزد انتخاب شد

یزد - خبرگزاری مهر: اعضای هیئت رئیسه مجامع مربیان سازمان دانش آموزی استان یزد انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از انتخابات با شرکت بیش از 140 مربی پیشتاز و فرزانه از 16 شهرستان و منطقه استان در پژوهشکده تعلیم و تربیت برگزار شد.

رئیس سازمان دانش آموزی استان در این مراسم برنامه های این سازمان در سال تحصیلی جاری را تشریح کرد.

کارشناس دبیرخانه مجامع اعضا و مربیان استان نیز با بیان اهداف تشکیل مجامع مربیان در سطوح مختف منطقه ای، استانی و منطقه ای نحوه برگزاری انتخابات را تشریح کرد.

در ادامه با برگزاری انتخابات سیدحمید فلاح زاده، منصور کریمی، پورهاشمی و خانمها توسلی و حیدری نژاد به عنوان اعضای هیئت رئیسه مجمع مربیان این سازمان انتخاب شدند.

کد مطلب 1459354

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