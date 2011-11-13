به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت همیار کرج در سال 1381 به عنوان یک موسسه فرهنگی اجتماعی غیرانتفاعی و غیردولتی و غیر سیاسی مستقل در سازمان ثبت شرکتها به ثبت رسید.

اهداف شکل گیری این انجمن را معرفی تاریخ، فرهنگ و آداب و رسوم اصیل و بومی کرج، ارتقای آگاهیهای عمومی و آموزش حقوق شهروندی، کمک به مسئولان استان البرز در راستای ارائه پیشنهادها و راهکارهای علمی، ایجاد انسجام و همدلی بیشتر میان شهروندان، بزرگداشت و تجلیل از نخبگان، برگزاری مناسبتهای اسلامی و ملی و تدوین کتب با موضوع استان البرز و ... تشکیل می دهند.

همچنین انجمن همیار کرج تاکنون مراسمهایی همچون تجلیل از پیشکسوتان ورزشی، معلمان و پرستاران، پدر بزرگها و مادربزرگهای کرجی، مراسم ویژه استان شدن البرز، اولین همایش بازشناخت گویش کرجی، جشنواره غذاهای سنتی کرج، مراسم دیدار نوروزی شهروندان، تجلیل از دانش آموزان و دانشجویان، برگزاری مراسم بزرگداشت روز دختر و تجلیل از دختران کرجی، ضیافت افطار، دیدار با بزرگان را در کارنامه فعالیتی خود دارد.

از سوی دیگر انجمن همیار کرج هر هفته نیز در قالب برگزاری جلساتی به موضوع کرج شناسی در فرهنگسرای کوثر کرج می پردازد.

در این جلسات موضوعات شهری با دعوت از مسئولان و حضور آنان نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

دفتر انجمن همیار کرج در فرهنگسرای قرآنی مسجد اعظم واقع در خیابان ذوب آهن، روبروی مصلی نماز جمعه، خیابان شهید کیانپور(کشاورز) جنب مسجد اعظم است.

در حال حاضر این انجمن 200 عضو از اقشار مختلف دارد که به صورت متناوب در جلسات هفتگی شرکت می کنند.

هفته جاری نیز با فرا رسیدن عید سعید غدیر انجمن همیار کرج جشن بزرگ عید غدیر خم و دومین همایش معرفی فرهنگ و گویش اصیل کرجی را برگزار می کند.

این همایش روز 25 آبان ماه ساعت 15 در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار می شود و ورود برای عموم آزاد است.