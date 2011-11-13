دشمن به دنبال کمرنگ جلوه دادن انتخابات است/ لزوم هوشیاری مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر یکشنبه در همایش سراسری آموزشی- توجیهی مجریان و دست اندرکاران برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی افزود: دشمنان با اجرای دسیسه های سازمان یافته از هم اکنون در صدد کمرنگ جلوه دادن حضور حداکثری مردم در انتخابات آتی هستند.



وی بر لزوم آسیب شناسی برگزاری نهمین دوره انتخابات محلس شورای اسلامی تاکید کرد و افزود: باید با اتخاذ راهکارهای درست و اصولی، زمینه برگزاری انتخابات قانونمند و سالم با مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آتی فراهم شود.



ابراهیمی با بیان اینکه انتخابات در کشور مظهر وحدت ملی است گفت: حضور گسترده مردم در پای صندوق های رای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، یک فرصت مطلوب برای نظام اسلامی است.



وی ایجاد شکاف اجتماعی و سیاسی بین نخبگان و اقشارمختلف مردم، خدشه دار کردن امنیت ملی، ایجاد ابهام و شبهه در بین مردم، سکوت و سردرگمی نخبگان و گروه های مرجع را از جمله موضوعاتی ذکرکرد که دشمنان برای رسیدن به اهداف شوم خود در این دوه از انتخابات به دنبال آن هستند.



معاون سیاسی استاندار مازندران گفت: غفلت از جریان سازی شبکه های ماهواره ای، جنگ رسانه ای دشمنان و تاخیر و بی تدبیری در اقدام مناسب در مدیریت احتمالی از جمله عواملی بوده که می تواند سلامت برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور حداکثری مردم را مورد تهدید قرار دهد و مسئولان باید به این امور توجه اساسی داشته باشند.



وی افزود: همزمان با شگل گیری ستاد انتخابات کشور، ستاد انتخابات در مازندران راه اندازی و کمیته های مرتبط با آن فعال شده است.



ابراهیمی، برگزاری انتخابات سالم و قانونمند با مشارکت حداکثری مردم را ازجمله دغدغه های اصلی مسوولان ذکرکرد و ادامه داد : برای تحقق این مهم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی شود.