نمایشگاه هفته کتاب البرز برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بزرگ " کتاب، یادگار ماندگار" ظهر یکشنبه با حضور مدیرکل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز و جمعی از مسئولان در محل کاروانسرای شاه عباسی کرج دایر شد.

در این نمایشگاه کتابهایی از60 ناشر استانی و کشوری برای علاقه مندان به کتاب عرضه شده است.

کتابهای نمایشگاه کتاب در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، رمان، روانشناسی، کودک و .. با 20 درصد تخفیف عرضه می شود.

رمضانعلی محسنی در این آیین گفت: امسال این نمایشگاه علاوه بر شهرستان کرج در شهرستانهای ساوجبلاغ و نظرآباد نیز برگزار می شود.

وی با اشاره به اجرای طرح اهدای کتاب در کلیه کتابخانه های عمومی استان طی هفته کتاب اظهار امیدواری کرد که مردم مشارکت فعالی در این طرح داشته باشند.

مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی استان البرز گفت: امسال جشن کتاب در سطح کتابخانه های عمومی، شهرستانها، استانی و ملی برگزار می شود.