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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت جمعی از سپاهیان

پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت جمعی از سپاهیان

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پی به شهادت رسیدن جمعی از سرداران و نیروهای رشید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حادثه انفجار زاغه مهمات سپاه با صدور پیامی این مصیبت جانسوز را به محضر رهبر معظم انقلاب، پاسداران جان بر کف، ملت شریف ایران و به خصوص خانواده‌های این عزیزان تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام حجت الاسلام خاموشی آمده است: واقعه انفجار اخیر که منجر به شهادت جمع کثیری از سرداران و نیروهای جان بر کف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گردید، بر ملت شریف ایران سخت جانگداز و ناگوار آمد. این مصیبت جانکاه ضایعه‌ای بزرگ و سنگین بر پیکره جامعه اسلامی ما به شمار می‌آید و دریغ بود که فرزندان رشید و دلاور این آب و خاک اینچنین دسته‌جمعی و ناباورانه در حالی که در حال انجام مأموریتی مقدس بودند به آسمان پر کشند؛ اما بندگان راستین و عباد صالح خدا آنچه را که در اراده حضرت دوست رخ می‌نماید نیکو می‌یابند و هنگامی که مصیبتی به ایشان رسد شکیبایی پیشه می‌کنند زیرا بر حکمت مشیت‌های خداوند متعال ایمان دارند.

در این پیام تاکید شده است: شهادت عاشقانه سردار رشید اسلام، شهید حسن مقدم و جمعی از یاران دلاورش را به محضر رهبر معظم انقلاب، سپاهیان عزیز، ملت شریف ایران و به‌ خصوص خانواده‌های داغدیده این عزیزان تسلیت عرض نموده، از آمرزگار مهربان برای این شهیدان عزیز، رضوان و رحمت واسعه و حشر با شهدای اسلام و انقلاب مسلئت می‌نمایم.
کد مطلب 1459359

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