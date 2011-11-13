پیام تسلیت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت جمعی از سپاهیان

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن پیام حجت الاسلام خاموشی آمده است: واقعه انفجار اخیر که منجر به شهادت جمع کثیری از سرداران و نیروهای جان بر کف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گردید، بر ملت شریف ایران سخت جانگداز و ناگوار آمد. این مصیبت جانکاه ضایعه‌ای بزرگ و سنگین بر پیکره جامعه اسلامی ما به شمار می‌آید و دریغ بود که فرزندان رشید و دلاور این آب و خاک اینچنین دسته‌جمعی و ناباورانه در حالی که در حال انجام مأموریتی مقدس بودند به آسمان پر کشند؛ اما بندگان راستین و عباد صالح خدا آنچه را که در اراده حضرت دوست رخ می‌نماید نیکو می‌یابند و هنگامی که مصیبتی به ایشان رسد شکیبایی پیشه می‌کنند زیرا بر حکمت مشیت‌های خداوند متعال ایمان دارند.

در این پیام تاکید شده است: شهادت عاشقانه سردار رشید اسلام، شهید حسن مقدم و جمعی از یاران دلاورش را به محضر رهبر معظم انقلاب، سپاهیان عزیز، ملت شریف ایران و به‌ خصوص خانواده‌های داغدیده این عزیزان تسلیت عرض نموده، از آمرزگار مهربان برای این شهیدان عزیز، رضوان و رحمت واسعه و حشر با شهدای اسلام و انقلاب مسلئت می‌نمایم.