هجوم به ولایت و اصل قرآن در طول تاریخ وجود داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی نظری ظهر یکشنبه در همایش بزرگ "حماسه غدیر" افزود: ساختن قرآن‌های دروغینی همچون "فرقان الحق" با 70 سوره و تهیه فیلم‌های پرشبهه از داستان‌های قرآن کریم در هالیوود، همه نشانه‌هایی از هجوم به ولایت و جنگ نرم هستند که باید برای دفاع از ولایت با ظرفیت بالا قدم برداشته و خاکرزهای خودی را محکم تر کنیم.

وی با بیان اینکه اکنون وظیفه نگهبانان ولایت، برافراشته نگه داشتن پرچم غدیر تا به گوال قتل گاه است ادامه داد: خداوند متعال در این آیه، به امانتی اشاره می‌کند که بر دوش انسان نهاده شده و مراد از این امانت، قلب انسان یا ولایت و یا قلبی است که در آن ولایت علی (ع) وجود داشته باشد.

حجت الاسلام نظری با مقایسه پیامبری حضرت موسی(ع) و رسول اکرم (ص)، ابراز کرد: خطاب خداوند سبحان به موسی (ع) در کوه تور، قبل از بعثت، تخلیه "نعلین" به نشانه کنار گذاشتن تمامی تعلقات دنیوی است، در حالی که پیامبر اکرم (ص)، قبل از بعثت، دعوت به پر کردن قلب خود از محبت علی (ع) می‌شود و این نشان از نزول قرآن بر قلب پر از ولایت امیرمؤمنان (ع) دارپد.

استاد حوزه و دانشگاه تبریز افزود: خداوند متعال در لیلة القدر"قرآن صامت" و در غدیر "قرآن ناطق" را ناز کرده و قرآن صامت بدون قرآن ناطق، چیزی جز کاغذ و مرکب نخواهد بود، حال آنکه، نزول قرآن صامت و ناطق بر انسان هدف خلقت را بیان کرده است.

حجت الاسلام نظری با تأکید براینکه فرودگاه قرآن، سلول مغزی و قوه حافظه نیست، بلکه "عقل قلب" است، یادآور شد: میزان سنجش قرب الهی، بستگی به "عقل قلب" دارد و نه عقل تدبیری و قلب باید باگذر از مرحله تخلیه تعلقات دنیوی و سپس پرشدن از حب علی (ع)، با اشک برای مظلومیت اهل بیت(ع) امضاء شود تا محل نزول قرآن کریم گردد.

وی علوم دنیوی را "علوم مهمان" و فطرت را "علم میزبان" عنوان کرد و افزود: اگر علوم میهمان و میزبان در کنار هم قرار گیرند، احترام و حرمت هر علمی حفظ شده و همه علوم، "علوم اسلامی" خواهند شد و قرارگیری این علوم در قلب، انسان را وادار به اطاعت کرده و قیم انسان خواهند شد.

استاد حوزه و دانشگاه تبری، تأکید کرد: ولایت رسول الله، ولایت علوی غدیر و ولایت امام عصر (عج) همه در یک راستا بوده و ولایت فقیه در زمان غیبت امام زمان (عج)،ادامه آنهاست و وظیفه آنها، برافراشته نگه داشتن پرچم غدیر است.