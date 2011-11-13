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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۵

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بررسی راههای گسترش ناوگان هوایی کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس

بررسی راههای گسترش ناوگان هوایی کشور در کمیسیون امنیت ملی مجلس

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حضور مسئولان هواپیمایی کشور راههای گسترش ناوگان هوایی کشور و تقویت صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درخصوص جلسه عصر امروز این کمیسیون اظهارداشت: در جلسه امروز کمیسیون که با حضور نخجوانی رئیس هواپیمایی کشور ، پرورش مدیرعامل هما، عابدزاده مدیر عامل آسمان و محفوظی معاون پارلمانی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، راههای گسترش ناوگان هوایی  کشور و تقویت صنعت هوایی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه کمیسیون ضمن اعلام حمایت همه جانبه از ضنعت هوایی و ضرورت گسترش و حل مشکلات آن مصوب نمود کمیته ای متشکل از رئیس کمیته امنیت آقایان سروری، فلاحت پیشه و جویجری با حضور کاپیتان امیر عابدی برای پیگیری مسائل مطرح شده تشکیل گردد. همچنین مقرر شد ظرف مدت ده روز گزارش کار خود را به کمیسیون ارائه نمایند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس تصریح کرد: همچنین با حضور مسئولان وزارت خارجه آخرین تحولات منطقه به ویژه سوریه و تصمیم اخیر اتحادیه عرب در مورد این کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گفته جلالی در این زمینه کمیسیون بر خدمات و حمایت از سوریه به عنون یک محور مهم مقاومت تاکید کرد.

کد مطلب 1459362

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