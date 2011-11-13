کرمانشاه تنها 10 کتابخانه عمومی استاندارد دارد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ علی اسماعیلی ظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه، اقدامات و برنامه های این نهاد را تشریح کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه گفت: سرانه مطالعه در کشور، 76 دقیقه است که این رقم در کرمانشاه به 72 دقیقه می رسد.

اسماعیلی افزود:‌ اگر به مسئله دقیق تر نگاه کنیم، ‌متوجه می شویم که هر کرمانشاهی با سواد، ‌روزانه در حدود 17 دقیقه مطالعه غیر درسی، 39 دقیقه مطالعه روزنامه،‌7 دقیقه نشریات و 9 دقیقه مطالعه قرآن و دعا و در حدود 2 دقیقه هم مطالعه الکترونیک دارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر 65 کتابخانه فعال در استان داریم که طبق برنامه این نهاد، به زودی 10 کتابخانه مشارکتی دیگر به این تعداد کتابخانه افزوده خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه گفت: کتابخانه های استان کرمانشاه فضایی به میزان 31 هزار متر مربع را به خود اختصاص داده اند، که از این نظر کرمانشاه رتبه سیزدهم کشور را در اختیار داریم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه 193 رایانه در اختیار کتابخانه های عمومی استان قرار دارد، ‌افزود: از نظر دسترسی به رایانه در کتابخانه ها، رتبه شانزدهم کشور را در اختیار داریم.

وی با مطلوب ارزیابی کردن، تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های استان، تصریح کرد: در حال حاضر از نظر تعداد کتابهای موجود در کتابخانه های عمومی کرمانشاه، رتبه یازدهم کشور را با مجموع 720 هزار جلد کتاب در اختیار داریم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه گفت: بر اساس آمار موجود، به ازای هر نفر در کرمانشاه 3.5 کتاب وجود دارد، که این رقم بیشتر از میانگین کشوری است.

اسماعیلی افزود: در سال 89 بیش از یک میلیون و 300 هزار جلد کتاب به علاقمندان و اعضای کتابخانه های عمومی استان امانت داده شده است که از این حیث، رتبه سیزدهم کشور را در اختیار داریم.

وی تاکید کرد: 44 هزار نفر در استان عضو کتابخانه های عمومی هستند که از این منظر هم، رتبه نوزدهم کشور را به خود اختصاص داده ایم.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه گفت:‌ متاسفانه تنها 10 کتابخانه عمومی با استاندارد در کرمانشاه داریم که برای ارتقای این رتبه، نیازمند مشارکت جدی مردم در بخش کتابخانه های عمومی استان هستیم، زیرا اعتبارات بخش دولتی پاسخگوی نیازهای مردم کرمانشاه در این حوزه نیست.

اسماعیلی تاکید کرد: بر اساس افق چشم انداز 1404 فضای کتابخانه ای مطلوب 8 متر مربع برای هر 100 نفر جمعیت است، که در استان کرمانشاه کمتر از یک و نیم متر مربع برای هر 100 نفر فضای مطالعه داریم،‌ که این بدان معناست که هر ساله در استان بایستی 10 هزار متر مربع به ازای هر صد نفر زیربنای کتابخانه ها افزوده شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه تصریح کرد:‌ این اداره کل، سالانه اقدام به جذب نیروی انسانی متخصص کرده و در سالجاری، 26 نفر کارشناس کتابداری جذب و مشغول به کار خواهند شد.

وی در ادامه از تشکیل انجمن خیرین کتابخانه ساز استان خبر داد و گفت: پاداش کتابخانه سازی کمتر از مدرسه سازی نیست و باید کمکهای مردمی در این بخش بیشتر جذب شود.

اسماعیلی تصریح کرد: نهاد کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در نظر دارد بسترهای مناسب را برای فعال کردن حضور خیران در توسعه و احداث کتابخانه فراهم آورد و در این راستا اقدام به راه اندازی انجمن خیران کتابخانه ساز استان، با هدف ایجاد چتر فضای مطالعه برای عموم شهروندان و روستائیان استان و همکاری هر چه بیشتر با سازمان های متولی امور روستا ها برای ساماندهی کتابخانه های روستایی و گسترش مطالعه در استان کرده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در ادامه با انتقاد از شهرداری کرمانشاه در عدم پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانه های عمومی کرمانشاه گفت: شهرداری کرمانشاه رتبه آخر را در کشور از نظر پرداخت سهم نیم درصدی دارد.

اسماعیلی تصریح کرد: برخی از شهرداری ها، مانند شهرداری گیلانغرب و سرپل ذهاب با پرداخت کامل این سهم نقش مهمی در توسعه فضاهای کتابخانه ای داشته اند.

وی افزود: شهرداری ها در بسیاری از استانهای دیگر اقدام به ساخت کتابخانه کرده اند، اما متاسفانه شهرداری کرمانشاه نه تنها کتابخانه نمی سازد بلکه چند سال پیش کتابخانه امامت را نیز که در مسیر احداث تقاطع غیر همسطح ایثار قرار داشت تخریب کرد و علیرغم قولهای متعدد، هنوز کتابخانه جایگزین آن را نساخته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه در پایان گفت: اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه به دلیل اهمیت و نقش سازنده برنامه های فرهنگی در استان اقدام به بر پایی نمایشگاه ها، کلاس های اوقات فراغت، برگزاری کانون های ادبی و قرآنی، جلسات نقد و بررسی کتاب و مسابقات کتابخوانی مکتوب و آنلاین برای گروه های مختلف اجتماعی (استان کرمانشاه در این شاخص موفق به کسب رتبه اول کشوری شده است)، اختصاص بخش های مستقل کودکان، پژوهشگران و چند رسانه ای و بخش مستقل نابینایان در کتابخانه علامه طباطبایی کرده است.