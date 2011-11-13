مرکز تحقیقاتی گونه های جانوری و گیاهی در معرض خطر کردستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصح قادری بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان فزود: اقدامات و زیر ساخت های این مرکز در نزدیکی سازمان محیط زیست استان فراهم شده و تاکنون نیز بیش از 15 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اظهار داشت: ساخت این مرکز در حفاظت از گونه های ارزشمند و منحصر به فرد گیاهی و جانوری نقش مهمی داشته و باعث حفظ تنوع زیستی منطقه می شود و انتظار داریم که با تامین به موقع اعتبار مورد نیاز شاهد بهره برداری از این مرکز در کوتاهترین زمان ممکن باشیم.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست کردستان با اشاره به عملکرد شش ماهه نخست سال جاری این اداره کل یادآور شد: در راستای تقویت و حفاظت بیش از پیش مناطق حفاظت شده و تحت کنترل هزار و 340 نفر روز گشت و کنترل در این مناطق صورت گرفته است.

قادری بیان کرد: همچنین برای بالا بردن سطح دانش کارکنان و به روز رسانی اطلاعات آنان 19 هزار نفر ساعت آموزش های زیست محیطی در استان کردستان ارائه شده است که مشابه این برنامه برای اقشار تاثیر گذار به ویژه در مناطق روستایی در دستور کار برنامه های محیط زیست استان قرار دارد.

وی در ادامه به احداث و راه اندازی 12 واحد محیط بانی در سطح استان کردستان اشاره کرد و افزود: احداث واحدهای محیط بانی در چهار شهرستان سروآباد، کامیاران، سقز و قروه آغاز شده است و نسبت به سال گذشته از 15 درصد به 75 درصد پیشرفت فیزیکی رسیده اند.

مدیر کل حفاظت ممحیط زیست استان کردستان در پایان با اشاره به لزوم همکاری و تعامل تمامی خبرنگاران و رسانه های جمعی برای توجه بیشتر به حفاظت از محیط زیست در استان بیان کرد: رسانه ها نقش بسیار مهمی را در راستای حساس کردن جامعه نسبت به محیط زیست بر عهده دارند و انتظار می رود که میزان تعامل رسانه های جمعی در این بخش با جدیت بیشتری دنبال شود.