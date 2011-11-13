به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی استاندار کردستان بعد از ظهر یکشنبه در جریان دیدار با دکتر جوردانو نماینده دفتر همکاری های وزارت امور خارجه ایتالیا و پروفسور زندر از اعضای صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل (ایفاد) دیدار و گفتگو کرد که در این دیدار بر تقویت برنامه های طرح خدمات خرد روستا در استان کردستان تاکید شد.

" طرح خدمات مالی خرد روستا " که چندین سال است توسط بانک کشاورزی، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ( ایفاد ) و موسسه بین المللی خدمات مالی خرد ( تاک ) که تجربه بررسی طرح فوق در چندین کشور در حال توسعه را دارد در استان کردستان در حال اجراست و در این دیدار دو طرف بر تقویت و حمایت بیشتر از این طرح تاکید کردند.

طرح پیشنهادی موسسه بین المللی خدمات مالی خرد برای ایران بانکداری پیوندی است که بر اساس آن عملا فقرا به اعتبارات وسیع بانک ها پیوند خواهند می خورند و از طریق این طرح و پس از انتخاب منطقه، روستا و حاشیه شهرها و با ورود تسهیل گران و با شکل گیری گروه هایی تحت عنوان " گروه های خودیار و همبسته " در روستاها و حاشیه شهرها از طریق التزام به همکاری و وفاق و ضمانت های زنجیره ای در گروه، به بانک کشاورزی متصل شده و از مزایای بانک ها در جهت توانمندی، اشتغالزایی و کارآفرینی بهره مند می شوند.

استاندار کردستان در این دیدار با تاکید بر حمایت و تقویت این طرح در استان یادآور شد: با توجه به وحدت و انسجام موجود میان مدیران استان کردستان و فرهنگ غنی مردم کرد انتظار می رود در سال های آتی شاهد توسعه هرچه بیشتر این طرح در این استان باشیم .

جور دانو نماینده دفتر همکای های وزارت امور خارجه ایتالیا نیز در ادامه این دیدار نیاز سنجی درست، به کارگیری روش اجرایی صحیح و همکاری مناسب دستگاه های اجرایی را عامل تاثیر گذار در موفقیت این طرح دانست و گفت: خوشبختانه تلاش های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه در طول سال های اخیر قابل تقدیر است.

پروفسور زندر از اعضای صندوق بین المللی توسعه کشاورزی سازمان ملل متحد نیز بیان کرد: این پروژه توسط دولت ایتالیا و تحت نظارت سازمان ملل متحد در راستای دوستی ملت ها و کمک به بهبود معیشت خانواده ها اجرا می شود.