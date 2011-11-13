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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

"کارلو آنچلوتی" پیشنهاد پاریسن ژرمن را رد کرد

"کارلو آنچلوتی" پیشنهاد پاریسن ژرمن را رد کرد

سرمربی پیشین تیم‌های میلان و چلسی پیشنهاد هدایت باشگاه پاریسن ژرمن فرانسه را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنچلوتی که در پایان فصل از سمت سرمربیگری چلسی برکنار شده همچنان بدون تیم است اما پیشنهاد باشگاه فرانسوی پاریسن ژرمن نتوانست او را به دنیای مربیگری بازگرداند.

پیش از این اخباری مبنی بر مذاکره "لئوناردو"، مدیرفنی برزیلی پاریسن ژرمن با آنچلوتی شنیده شده بود. آنچلوتی بارها اعلام کرده قصد دارد بزودی هدایت یک تیم را برعهده بگیرد اما ترجیح می دهد در لیگ برتر انگلیس مربیگری کند.

مطمئنا این خبر خوبی برای "آنتوان کومبواره"، سرمربی فعلی پاریسن ژرمن محسوب می شود، چرا که او می تواند به کار خود روی نیمکت این تیم ادامه دهد.

پاریسن ژرمن هم اکنون با اختلاف سه امتیاز در صدر جدول لیگ دسته اول فرانسه قرار دارد و در گروه F رقابت‌های لیگ اروپا نیز جایگاه دوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده است.

کد مطلب 1459368

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