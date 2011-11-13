به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی در این مراسم که ظهر یکشنبه در دبیرستان نمونه کوثر اراک برگزار شد گفت: معلم مهمترین رکن جامعه آموزشی است که آسایش روانی او نقش بسزایی در ارتقا سطح کیفی اموزشهای او خواهد داشت.

سیف الله کریم زاده افزود: تلاش در راستای رفع مشکلات معلمان و اساتید در راستای حضور بدون دغدغه آنها در کلاس درس باید در دستور کار همه مسئولان قرار بگیرد.

وی با تاکید بر ضرورت ارائه تعریف درست از جایگاه معلم در جامعه گفت: ارائه تعریف درست از جایگاه معلم ضمن حل مشکلات معیشتی این قشر بستر تربیت پژوهشگرانی بزرگ را به جامعه فراهم می کند.