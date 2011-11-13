نتایج آزمون استخدامی ادارات گلستان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این آزمون در 25 شهریورماه سالجاری در استان گلستان برگزار شد.

استانداری گلستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: افرادی که اسامی آنها در لیست آمده ضروری است مدارک ذیل را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ اول آذرماه سالجاری از طریق پست پیشتاز به آدرس گرگان، سایت اداری دفتر منابع انسانی و تحول اداری ارسال کنند.

بدیهی است به مدارک ناقص و یا مدارکی که بعد از پایان مهلت تعیین شده به پست تحویل شده و یا از طریق دیگر ارسال شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و به منزله انصراف داوطلب از مراحل استخدامی تلقی خواهد شد.

تصویر آخرین مدرک تحصیلی، تصویر کارت ملی ( پشت و رو )، تصویر تمام صفحات شناسنامه، تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران )، تصویر مدارک دال بر بومی بودن، تصویر مدارک دال بر ایثارگری و معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط، تصویر سایر مدارک مورد نیاز مفاد آگهی استخدامی حسب ضرورت و اصل رسید بانکی از مدارک مورد نیاز است.



در این اطلاعیه تصریح شد: لازم به ذکر است در صورت قبولی فرد چنانچه محرز شود که فیش مذکور در مهلت مقرر برای ثبت نام پرداخت نشده، قبولی داوطلب کان لم یکن تلقی می شود.