اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شیری رکابزن تیم سورن تبریز قهرمان اولین مرحله تور دوچرخه سواری بین المللی قبرس شد.

تور دوچرخه سواری بین المللی قبرس از 20 تا 24 آبان ماه در شهر ارجان آغاز شد و در مرحله نخست که به مسافت 100 کیلومتر برگزار شد حمید شیری رکابزن تیم سورن تبریز در رده نخست ایستاد و سعید صفرزاده هم تیمی شیری در رده دوم ایستاد.

در مجموع تیمی تیم سورن تبریز در رده نخست تیمی ایستاده است و در رقابتهای رده سنی پیشکسوتان نیز رضا الماسی به مقام نخست رسید.

تور دوچرخه سواری بین المللی قبرس با شرکت 9 تیم ترکیه، صربستان، قبرس، بلغارستان، ازبکستان، یونان، مجارستان، اوکراین و سورن تبریز در حال برگزاری است.

تنیسور تبریزی قهرمان رقابت های انفرادی قهرمانی نونهالان کشور

علیرضا رهنما تنیسور تبریزی قهرمان رقابت های تنیس روی میز انفرادی قهرمانی نونهالان کشور شد.

رقابت های انفرادی و دو نفره قهرمانی نونهالان کشور با برتری علیرضا رهنما تنیسور تبریزی در قسمت انفرادی و مهدی جلیلی و رزاق نیا در بخش دو نفره به پایان رسید و در بخش تیمی آذربایجان شرقی در مقام سومی تیمی ایستاد.

در بازی فینال انفرادی این دوره از رقابت ها علیرضا رهنما از آذربایجان شرقی به مصاف امیر حسین رزاق نیا از مازندران رفت و سه بر دو به پیروزی دست یافت و قهرمان این دوره از رقابت ها لقب گرفت، رزاق نیا دوم شد و مهدی جلیلی از فارس و امیر حسین عباسپور از خراسان جنوبی مشترکاً سوم شدند.

در قسمت دو نفره نیز که با حضور 38 تیم از روز گذشته آغاز شد با قهرمانی مهدی جلیلی و امیرحسین رزاق نیا پایان یافت.

تیم دو نفره میلاد بهروزیان و امیرحسین عباس پور از خراسان جنوبی دوم شد و تیم های حمید شمس از البرز و محمد رضا فصیحی فر از اصفهان به همراه تیم دو نفره علی بخشی از فارس و علیرضا رهنما از آذربایجان شرقی بطور مشترک در مکان سوم قرار گرفتند.

داوران این رقابتها مهدی اکرامی، امیر عموئیان، امید همت، سعید آذرنوش، علی خان محمدی، مهدی حسینی، علی احمدی، عباس آخوندی، علی اصغر محلوجی و ولی اله دیر باز و محمد عموئیان (کمک سرداور) و محمود رهیده (سرداور) بودند.

آیین ورزش باستانی در زورخانه علی ابن ابیطالب (ع) تبریز

به مناسبت عید غدیر خم آئین ورزش باستانی با حضور استاندار آذربایجان شرقی در زورخانه علی ابن ابیطالب (ع) تبریز برگزار خواهد شد.

در این روز دوشنبه 23 آبان ماه از ساعت 18:30 در زورخانه علی ابن ابیطالب (ع) تبریز واقع در مجموعه ورزشی ابوریحان جنب اداره کل ورزش و جوانان برگزار خواهد شد.

برتری تیم تبریز در دقایق پایانی برابر تیم قزوین

تیم هندبال تبریز در هفته اول رقابتهای لیگ دسته یک قهرمانی باشگاههای کشور در گروه سوم به برتری دست یافت.

تیم هندبال تبریز در هفته اول در قزوین میهمان تیم هیات هندبال قزوین بود که به لطف گل دقایق پایانی تیم قزوینی را 32 بر 31 شکست داد.

تیم هندبال تبریز در رقابتهای لیگ دسته یک قهرمانی باشگاههای کشور در گروه سوم با تیمهای برازجان، اعتماد ایرانیان مشهد و قزوین همگروه است.

در هفته دوم رقابتها جمعه 27 آبان ماه تیم هیئت هندبال تبریز از ساعت 16 میزبان تیم برازجان خواهد بود و هفته سوم در مشهد مقدس میهمان تیم اعتماد ایرانیان خواهد بود.

دهیاری زرنق قهرمان نهمین دوره رقابتهای فوتبال جام شهدای روستایی و عشایری

نهمین دوره رقابتهای فوتبال جام شهدای روستایی و عشایری کندرود شهرستان تبریز با قهرمانی دهیاری زرنق پایان یافت.

نهمین دوره رقابتهای فوتبال جام شهدای روستایی و عشایری کندورد شهرستان تبریز با حضور 28 تیم از روستای کندرود در یک ماه برگزار شد و در فینال رقابتها که در چمن مصنوعی باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتورسازی تبریز برگزار شد تیم دهیاری زرنق در ضربات پنالتی پنج بر چهار تیم جوانان دهیاری را شکست داد و قهرمان شد.

در دیدار رده بندی نیز یاران کندرود در ضربات پنالتی شش بر پنج تیم جوانان هروی را شکست داد و سوم شد.