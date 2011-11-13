حجت الاسلام علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تعدادی از طلاب متخصص کودک با تشکیل گروهی به نام دین، نشاط و زندگی برای نوجوانان و خانواده ها با اجرا مسائل دینی به شکل نوین و جذاب سعی می کنند دستورات دینی و اسلامی را در ذهن مخاطب نهادینه کنند.

وی تاکید کرد: این گروه در مناطق محروم و حاشیه ای شهر و روستاها به انجام برنامه های جالب می پردازند.

وی در خصوص اهداف گروه دین، نشاط و زندگی افزود: این گروه با هدف ایجاد نشاط دینی میان مردم، ارتباط با روحانیت، کاهش آسیب های اجتماعی، ترویج فرهنگ نماز و کاهش معضلات خانوادگی در مساجد فعالیت می کنند.

مسئول امور مساجد تبلیغات خراسان رضوی ادامه داد: این گروه با خواندن شعر مذهبی و طرح سوالات دینی از مخاطبان تلاش می کنند تا ارتباط مخاطب را با روحانیون و آموزه های دینی و احکام پررنگ و عمیق کنند.