کردستان میزبان پانزدهمین جشنواره‌ بین ‌المللی قصه‌ گویی منطقه دو کشور شد

سهیلا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در رقابت‌ های منطقه دو قصه‌ گویان برگزیده شش استان کشور شامل ایلام، کرمانشاه، لرستان، مرکزی، همدان و کردستان طی مدت دو روز و در سنندج به بازگویی قصه‌ های خود می‌ پردازند .

وی با اشاره به اینکه گروه داوری در نهایت تعدادی از برترین قصه‌ گوهای این جشنواره را به مرحله‌ ی کشوری معرفی می کند، گفت: این رویداد فرهنگی گام مهم و تاثیرگذاری برای معرفی استان کردستان به هنرمندان این عرصه در سایر نقاط کشور است .

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان افزود: در این جشنواره 32 قصه گو، قصه‌های خود را با موضوعات مختلف مانند دفاع مقدس و زندگانی چهار بانوی بزرگ اسلام (س) و در قالب آزاد ارائه می کنند ..

شیخی اظهار داشت: مراسم افتتاحیه جشنواره در سنندج صبح روز 28 آبان و با حضور حسن مسعودی قائم مقام مدیر عامل و رئیس کانون زبان ایران، مرتضی حیدری مدیر هماهنگی امور استان‌ های کانون و جمعی از مسئولان استانی در سالن مجتمع کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود .

وی بیان کرد: فاطمه جعفرزاده، مریم مهدوی، معصومه باقری کارشناسان کانون استان‌های کرمان، مرکزی و همدان داوری رقابت‌ های منطقه‌ ای قصه ‌گویی را بر عهده دارند .

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان ضمن تقدیر از ادارات فرهنگی استان گفت: استانداری کردستان، فرمانداری سنندج، دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان، مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور، اداره کل آموزش و پرورش، بانک کشاورزی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، حوزه هنری استان و سازمان بسیج دانش آموزی از اداراتی هستند که در این جشنواره با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همکاری دارند.