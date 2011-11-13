بانک جامع اطلاعاتی مشهد مشکلات درون شهری را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی افشار بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری بانک اطلاعات جامع شهری مشهد اظهار کرد: همه اقشار جامعه می توانند با نصب نرم افزار بانک جامع اطلاعاتی شهر مشهد بر روی سیستم و یا دسترسی به کتاب و سایت مربوطه به راحتی نسبت به نیازمندی های عمومی و روزانه خویش اطلاع کسب کرده و آگاه شوند.

وی افزود: بانک اطلاعات جامع شهری مشهد جاذبه های گردشگری این شهر را به گردشگران و مجاوران معرفی می کند.

مشاور پروژه بانک جامع اطلاعاتی شهر مشهد تاکید کرد: این نرم افزار سبب می شود جاذبه های گردشگری مشهد و حومه به گردشگران و مجاوران معرفی و شناخته شود.

افشار بیان کرد: اصناف و یا افرادی که اطلاعات خویش را در این نرم افزار ثبت کنند می توانند در صورت تغییر مکان و تلفن خویش با دریافت کد تغییر نسبت به اصلاح اطلاعاتشان اقدام کنند.

مشاور پروژه بانک جامع اطلاعاتی شهر مشهد با بیان اینکه نرم افزار جامع اطلاعاتی اقدام مفید و موثری است افزود: اصنافی در این پروژه و نرم افزار معرفی می شوند که دارای جواز کسب باشند و لذا این امر سبب می شود آحاد جامعه به مکان هایی مراجعه کنند که قانونی و معتبر است.

وی تاکید کرد: بانک جامع اطلاعاتی شهر مشهد در نظر دارد قابلیت های این شهر را به نمایش بگذارد و مصرف کننده را نسبت به اطلاعات و نیازمندی های عمومی و کامل شهر آگاه سازد.