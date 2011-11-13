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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۶

فریمانی در گفتگو با مهر:

احداث مخزن 5 هزار مترمکعبی طبس یک سال طول می کشد

احداث مخزن 5 هزار مترمکعبی طبس یک سال طول می کشد

یزد - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب استان یزد گفت: برای احداث مخزن پنج هزار مترمکعبی طبس یک سال زمان نیاز است.

عباسعلی فریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از پیشرفت 10 درصدی عملیات ساخت مخزن ذخیره پنج هزار متر مکعبی آب شهر طبس خبر داد و اظهار داشت: عملیات ساخت این مخزن با هدف تثبیت و یکنواخت سازی فشار شبکه آب، ذخیره سازی و تامین آب و جلوگیری از قطعی آب آغاز شده است.

وی عنوان کرد: عملیات ساخت این مخزن با اعتباری حدود هشت میلیارد ریال از محل اعتبارات مسکن مهر آغاز شده است.

فریمانی عنوان کرد: عملیات ساخت این مخزن از خرداد ماه سال جاری کلنگ زنی شده و در حال حاضر گودبرداری و بتن ریزی آن انجام شده و در مرحله شروع آرماتوربندی است.

وی افزود: هم اکنون شهر طبس دارای 13هزار متر مکعب مخزن ذخیره آب شرب و بهداشت است.

فریمانی اظهار داشت: با توجه به برنامه زمانبندی پیش بینی شده، به نظر می رسد این مخزن در مدت یک سال از زمان شروع به بهره برداری برسد.

کد مطلب 1459378

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