پیام تسلیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت جمعی از پاسداران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه این بیانیه آمده است: سردار سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم و سایر شهدای سرافراز جهاد خودکفایی که عمری در راه پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای سترگ آن در شرایط سخت و دشوار نظام با تحمل مرارت و مشقت های فراوان جهادی صرف نمودند به آرزوی دیرین خود که همان شهادت در مسیر ولایت بود رسیده و به فوز عظیم و جایگاه ابدی خود در "جنات عدن" و "عند ربهم یرزقون" نائل شدند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن اعلام تاسف خود از این حادثه دلخراش و تسلیت مجدد به خانواده بزرگ پاسداران انقلاب اسلامی از عموم امت همیشه در صحنه و شهید پرور ایران اسلامی می خواهد تا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم تشییع پیکر پاک این شهیدان که دوشنبه صبح از جلوی ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار می شود، با آرمان های والای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمایند.