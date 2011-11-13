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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

پیام تسلیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت جمعی از پاسداران

پیام تسلیت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت شهادت جمعی از پاسداران

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با انتشار بیانیه ای شهادت جمعی از پاسداران سرافراز جهاد خودکفایی را به محضر مبارک حضرت ولی عصر (عج)، مقام معظم رهبری، فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خانواده بزرگ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ملت شجاع و شهید پرور ایران اسلامی و به ویژه خانواده های معظم این شهیدان تبریک و تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه این بیانیه آمده است: سردار سرلشکر پاسدار حسن تهرانی مقدم و سایر شهدای سرافراز جهاد خودکفایی که عمری در راه پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای سترگ آن در شرایط سخت و دشوار نظام با تحمل مرارت و مشقت های فراوان جهادی صرف نمودند به آرزوی دیرین خود که همان شهادت در مسیر ولایت بود رسیده و به فوز عظیم و جایگاه ابدی خود در "جنات عدن" و "عند ربهم یرزقون" نائل شدند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن اعلام تاسف خود از این حادثه دلخراش و تسلیت مجدد به خانواده بزرگ پاسداران انقلاب اسلامی از عموم امت همیشه در صحنه و شهید پرور ایران اسلامی می خواهد تا با حضور گسترده و پرشور خود در مراسم تشییع پیکر پاک این شهیدان که دوشنبه صبح از جلوی ستاد فرماندهی کل سپاه برگزار می شود، با آرمان های والای شهدا و امام شهدا تجدید میثاق نمایند.

کد مطلب 1459379

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