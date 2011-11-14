به گزارش خبرگزاری مهر، در میان 16 فیلمی که از شبکه‌های سیما به روی آنتن می‌رود، نام کارگردانی چون کرمیار، ذیجودی، یوسفی، هاشمی، عطشانی، درگزی، شیرمرز، قاسم‌زاده اصل، شفیعی و باقری به چشم می‌خورد.

فیلم تلویزیونی "وقت طلایی" به کارگردانی صادق کرمیار و تهیه‌کنندگی محمدرضا خجسته ریگی دوشنبه 23 آبان مصادف با شب عید سعید غدیر خم، ساعت 22 از شبکه یک سیما پخش می‌شود. درخلاصه داستان فیلم آمده: آرش و سحر زوجی هستند که با یکدیگر اختلاف داشته و قصد جدایی دارند... سروش صحت، بهاره رهنما و شهرزاد صفوی بازیگران "وقت طلایی" هستند.

فیلم سینمایی "سه روزبعد" به کارگردانی یال هاگیس، محصول سال 2010 آمریکا ساعت یک و30 دقیقه بامداد سه شنبه 24 آبان ماه از شبکه یک سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده: جان به همراه همسرش لارا و پسر کوچکشان، زندگی آرامی دارند. یک شب که لارا با اتومبیلش به خانه بازمی‌گردد، بی آنکه متوجه شود با قاتل یکی از همکارانش برخورد کرده و دست خونی قاتل، لباس اورا آغشته می‌کند.

فیلم تلویزیونی "همه چی رو به راهه" به کارگردانی حجت ذیجودی و تهیه کنندگی عباس رافعی سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 15:40 از شبکه یک سیما پخش می‌شود. داستان فیلم درباره بابک و سارا زن و شوهری است که هر دو در رشته هتل داری تحصیل کرده و در یک هتل مشغول به کارند. آنها با وجود داشتن فرزندی ده ساله در آستانه طلاق قرار دارند... رامتین خداپناهی ، نگین صدق گویا ، ساعد هدایتی ، فرهاد بشارتی ،غزال جزایری و رابعه اسکویی در "همه چی رو به راهه" محصول سال 88 گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه یک بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "قباله" سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 22 ازشبکه یک سیما پخش می‌شود. در خلاصه داستان فیلم آمده : رضا منوچهری دفتردار است. او که سال‌ها پیش یکی از جعل کننده‌های معروف به نام نازی را لو داده و او طی اتفاقاتی فوت کرده است و اکنون بعد از سال‌ها... سعید نیکپور، علی دهکردی ، سعید داخ ، الهام کردا و افسانه ناصری در "قباله" به کارگردانی سید محسن یوسفی و تهیه کنندگی سید علیرضا طباطبایی بازی کرده‌اند.



فیلم سینمایی "مهریه بی بی" سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 24 ازشبکه یک سیما پخش خواهد شد. درخلاصه داستان فیلم آمده: بی بی برای نجات کوکب از یک ازدواج اجباری سند قطعی زمینی را که مهریه‌اش است برای فروش به بنگاه معاملات ملکی اسدی می‌برد. دلال دیگری به نام شکوری که از مدت‌ها پیش در پی خرید این زمین بود، پی می‌برد که بی بی از قیمت واقعی زمینش بی اطلاع است. زنده یاد اسماعیل داورفر، علیرضا خمسه ، جهانبخش سلطانیان، پروین دخت یزدانیان ، سعید امیر سلیمانی و کمند امیرسلیمانی در "مهریه بی بی" به کارگردانی اصغر هاشمی و تهیه کنندگی محمد برسوزیان و اصغرهاشمی هنرمندی کرده‌اند.



انیمیشن "جنگجوی آواره" سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 17:30 ازشبکـه دو سیما پخش خواهد شد. دراین انیمیشن خواهید دید: خانواده‌ای از موش‌ها در خانه سروانتس که نویسنده دن کیشوت است زندگی می‌کنند. پدر این خانواده داستان‌هایی که سروانتس ازدن کیشوت می‌نویسد را بسیار دوست می‌دارد و آنها را می‌خواند و هر بار به خانه بازمی‌گردد و بچه هایش را بی حوصله می‌بیند، آنها را دورهم جمع کرده و برایشان از ماجراجویی‌های دن کیشوت تعریف می‌کند. این انیمیشن به کارگردانی آنتونیو زوررا و تهیه کنندگی آنتونیو زوررا و کامرون پرز محصول سال2010 در کشور اسپانیا ساخته شده است.



فیلم تلویزیونی "مسیر آسمان" به کارگردانی علی عطشانی و تهیه کنندگی سید محسن طباطبائی پورسه شنبه 24 آبان ماه ساعت 23 روی آنتن شبکـه دو سیما می‌رود. داستان این فیلم درباره مرتضی کارگر خدمات ترمینال حجاج است که در رؤیاهای خود می‌بیند که به حج مشرف می‌شود ، روزی در فرودگاه، کیسه‌ای از سوغات مسافران جا می‌ماند و مرتضی در صدد بر می‌آید آن را به صاحبش برساند، در ادامه ماجرا مرتضی تصادف می‌کند و در عالم بی هوشی به حج می‌رود. امیرحسین مدرس، خاطره حاتمی، مهران رجبی و شهرام عبدلی در "مسیر آسمان" بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "قبر مشترک" به کارگردانی رضا درگزی دوشنبه 23 آبان ماه ساعت 19:15 روی آنتن شبکـه سه سیما می‌رود. درخلاصه داستان فیلم آمده: زن و مردی می‌خواهند علی رغم سن بالا از هم جدا شوند و خانم تقاضا داده نصف ما یملک شوهرش به نام او شود. درگیری آنها بالا می‌گیرد.... حمید لولائی و مریم امیر جلالی در "قبرمشترک" بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی "دزدان غیر دریایی" به کارگردانی بیژن شیرمرز و تهیه کنندگی آمنه بصیری سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 10:30 از شبکه سه سیما پخش می‌شود. دراین فیلم با بازی محسن افشانی ، علیرضا خمسه و ناصر هاشمی می‌بینیم: آقای رفعت در آستانه مسافرت مطلع می‌شود که نادر دزد سابقه‌دار محله از زندان آزاد شده است. نادر از طرف رفعت مامور مراقبت از خانه وی در نبودشان می‌شود ، اما دزدان غیردریایی نقشه دیگری دارند.

فیلم تلویزیونی "گلبهار" به کارگردانی محمد ابراهیم معیری و تهیه کنندگی پوران درخشنده سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 19:15 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم با بازی ارژنگ امیرفضلی، مهران رجبی، محبوبه بیات و اسماعیل سلطانیان درباره دختر هنرمندی به نام گلبهار است که متوجه می‌شود به بیماری ام اس مبتلا شده است.

فیلم تلویزیونی "پیدا و پنهان" به کارگردانی حجت قاسم زاده اصل و تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی، سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 20:30 از شبکه چهارم سیما پخش خواهد شد. پریوش نظریه و مهرداد ضیایی به عنوان بازیگر اصلی دراین فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی "اسطوره حقیقی" به کارگردانی وو- پینگ یوئن، دوشنبه 23 آبان ماه ساعت 20:45 از شبکه تهران سیما پخش خواهد شد. در خلاصه داستان فیلم می‌بینیم: طی یک نبرد در دوران سلسه کینگ چین در سال 1861 جنگجویی به نام سوچان موفق می‌شود که جان پسر حاکم را نجات دهد و پسر حاکم به او وعده حکومت بریک منطقه چین را می‌دهد. اما سوچان ترجیح می‌دهد که این مقام را به دوست بسیار نزدیکش یوان واگذار کند. مان چئو ک چیو ، ژون شو ، اندی اون و میشله یوه به عنوان بازیگران اصلی دراین فیلم محصول 2010 چین ایفای نقش کرده‌اند.



انیمیشن "خوش قدم" سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 9 صبح در قالب برنامه "تماشاخانه" از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان این انیمیشن با بازی الیجاه وود، بریتانی مورفی و هوگو جک من درباره امپراطوری پنگوئن‌ها در قطب جنوب است. در دنیای پنگوئن‌ها اگر کسی نتواند خوب آواز بخواند از گروه طرد می‌شود. "خوش قدم" به کارگردانی جورج میلرپ محصول سال 2006 در کشوراسترالیا ساخته شده است.

فیلم سینمایی "ماجراجویی بزرگ پی وی" به کارگردانی تیم بارتون سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. دراین فیلم با بازی پائول ریوبنس ، الیزابت دایلی ، مارک هولتون و داینی سلینجر آمده: پی وی مردیست با روحیات بچگانه که زندگی فانتزی دارد. او دوچرخه خارق العاده‌ای دارد که تنها مونس او بوده و به آن عشق می‌ورزد. فرانسیس که جوان پولداریست و او نیز روحیات بچگانه‌ای دارد، به شدت به دنبال این دوچرخه است. در نهایت فرانسیس دوچرخه را از طریق دادن پول به فردی می‌دزدد. "ماجراجویی بزرگ پی وی" محصول سال 1985 در کشور آمریکا ساخته شده است.

فیلم سینمایی "جا مانده" به کارگردانی بهروز شفیعی و تهیه کنندگی امیر واجد سمیعی سه‌شنبه 24 آبان ماه ساعت 20:45 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره خانواده پرجمعیت آقا حجت، سرایدار یک شرکت است. او برای اولین بار همراه خانواده به یک عروسی اعیانی مربوط به مهندس کامران، رئیس شرکتی که در آن کار می‌کند، دعوت می‌شود. برای آن‌ها در مسیر رفت و برگشت و حضور در مهمانی حوادث بامزه‌ای رقم می‌خورد که پایه و اساس فیلم را تشکیل می‌دهد.



فیلم تلویزیونی "نیمکتی برای دو نفر" به کارگردانی محمد باقری نیکو و تهیه کنندگی عباس عادلی سه شنبه 24 آبان ماه ساعت 12:15از شبکه شما پخش می‌شود. این فیلم با بازی ثریا قاسمی، بهزاد فراهانی، محمد رضا غیاث آبادی ، عاطفه کرم بخش ، حسام الدین باتمانی ، سهیلا کلیایی و سمیرا حاجی فتحعلی درباره دخترعمو و پسرعموی پیری است که از کودکی به هم علاقمند بودند ولی به هم نرسیدند. زمینی از پدربزرگشان به آنها ارث می‌رسد که در صورت ازدواج به آنها تعلق پیدامی‌کند...