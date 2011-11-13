پیام تسلیت جبهه ایستادگی ایران اسلامی به مناسبت شهادت سردار تهرانی مقدم

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: در این حادثه تکان دهنده سردار سرلشگر حسن تهرانی مقدم مسئول جهاد خودکفایی سپاه به همراه 16 تن از همکاران خود به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

شهید حسن تهرانی مقدم عمر شریف خود را به مجاهدت و پاسداری در صراط حق گذرانده بود و سرانجام به آرزوی دیرینه خود و در رسیدن به لقاء الله دست یافت.

جبهه ایستادگی ایران اسلامی شهادت سردار سرلشگر حسن تهرانی مقدم و دیگر شهیدان سرافراز را به پیشگاه رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگوار ایران و خانواده های آن عزیزان تسلیت عرض می نماید و برای مجروحین این حادثه جانسوز نیز از درگاه احدیت سلامتی عاجل مسئلت می نماید.