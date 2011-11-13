  1. سیاست
  2. سایر
۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

پیام تسلیت جبهه ایستادگی ایران اسلامی به مناسبت شهادت سردار تهرانی مقدم

پیام تسلیت جبهه ایستادگی ایران اسلامی به مناسبت شهادت سردار تهرانی مقدم

جمعی از فرزندان برومند ایران اسلامی در حین انجام وظیفه، در حادثه ای دردناک مظلومانه به شهادت رسیدند و مردم شهید پرورمان را در سوگ خود عزادار نمودند.

به گزارش خبرگزاری مهر در این بیانیه آمده است: در این حادثه تکان دهنده سردار سرلشگر حسن تهرانی مقدم مسئول جهاد خودکفایی سپاه به همراه 16 تن از همکاران خود به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

شهید حسن تهرانی مقدم عمر شریف خود را به مجاهدت و پاسداری در صراط حق گذرانده بود و سرانجام به آرزوی دیرینه خود و در رسیدن به لقاء الله دست یافت.

جبهه ایستادگی ایران اسلامی شهادت سردار سرلشگر حسن تهرانی مقدم و دیگر شهیدان سرافراز را به پیشگاه رهبر معظم انقلاب، ملت بزرگوار ایران و خانواده های آن عزیزان تسلیت عرض می نماید و برای مجروحین این حادثه جانسوز نیز از درگاه احدیت سلامتی عاجل مسئلت می نماید.

کد مطلب 1459382

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها