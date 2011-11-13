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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۰۹

لروند خبر داد:

160 لرستانی برای شرکت در مسابقه نورالهدی ثبت نام کردند

160 لرستانی برای شرکت در مسابقه نورالهدی ثبت نام کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره ‌کل تبلیغات اسلامی لرستان از نام‌نویسی 160 نفر برای شرکت در مسابقه تفسیر قرآن نورالهدی در این استان خبر داد.

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه نور الهدی در دو رشته جزء 12 و جزء‌های 12، 13 و 14 روز جمعه 27 آبان‌ماه جاری در شهرهای استان لرستان برگزار خواهد شد.

وی افزود: از مجموع 160 نفر شرکت کننده در این مسابقه، بروجرد با 38 داوطلب و پلدختر با یک داوطلب به ترتیب بیشترین و کمترین آمار افراد ثبت نام شده را دارند.

مسئول دارالقرآن‌الکریم اداره ‌کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: شهرستان‌ ازنا 21 نفر، الیگودرز 26 نفر، دلفان و الشتر هر کدام هفت نفر، کوهدشت 15 نفر، دورود 28 نفر و خرم‌آباد نیز 16 نفر داوطلبان شرکت در این مسابقه تفسیری را به خود اختصاص داده‌اند.

کد مطلب 1459384

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