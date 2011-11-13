160 لرستانی برای شرکت در مسابقه نورالهدی ثبت نام کردند

محمد لروند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقه نور الهدی در دو رشته جزء 12 و جزءهای 12، 13 و 14 روز جمعه 27 آبانماه جاری در شهرهای استان لرستان برگزار خواهد شد.
وی افزود: از مجموع 160 نفر شرکت کننده در این مسابقه، بروجرد با 38 داوطلب و پلدختر با یک داوطلب به ترتیب بیشترین و کمترین آمار افراد ثبت نام شده را دارند.
مسئول دارالقرآنالکریم اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: شهرستان ازنا 21 نفر، الیگودرز 26 نفر، دلفان و الشتر هر کدام هفت نفر، کوهدشت 15 نفر، دورود 28 نفر و خرمآباد نیز 16 نفر داوطلبان شرکت در این مسابقه تفسیری را به خود اختصاص دادهاند.
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