به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع در وزارت کشور عراق امروز از زخمی شدن 20 نفر در دو حمله جداگانه خبر داد که 13 نفر از مجروحان را زائران ایرانی تشکیل می دهند.



این منبع افزود : زائران ایرانی بر اثر انفجار بمب در مسیر عبور اتوبوس حامل آنها در منطقه الکاظمیه(کاظمین) بغداد زخمی شدند.



این منبع افزود : یک بمب در مسیر عبور اتوبوس حامل زائران ایرانی در کاظمین منفجر شد که بر اثر آن 13 نفر زخمی شدند که برخی از آنها زن هستند.



این منبع افزود : این انفجار در داخل پارکینگ اتوبوسها در منطقه الکاظمیه(کاظمین) که مرقد مطهر حضرت امام موسی کاظم(ع) قرار دارد، رخ داد.



به گفته این منبع، در حمله جداگانه دیگر، پنج نفر بر اثر انفجار دو بمب در نزدیک پست برق منطقه التاجی در شمال بغداد زخمی شدند.