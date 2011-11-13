به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "نبیل العربی" در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی در طرابلس ادعا کرد: اتحادیه عرب به دنبال ابزاری برای حمایت از مردم سوریه است.

وی افزود: اتحادیه عرب نقش قوی در لیبی ایفا کرد و هنگامی که از شورای امنیت خواست که برای حمایت از غیرنظامیان اقدامی صورت دهد، نقطه عطفی را رقم زد.

العربی درباره دلایل توسل به شورای امنیت بیان کرد: اتحادیه عرب امکان دخالت برای حمایت از مردم را ندارد و طبیعی است که به سازمان ملل متحد یعنی تنها نیرویی که این توان را دارد متوسل شود.

خاطر نشان می شود اتحادیه عرب در حالی دم از مردم سوریه و حمایت از آنها می زند که همچنان در برابر اقدامات سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه علیه مردم بحرین با مشارکت آل سعود و نیز جنایات هولناک عبدالله صالح علیه مردم یمن سیاست سکوت را در پیش گرفته است، نبیل العربی دبیرکل این اتحادیه همچون مقامات غربی نگاه یکجانبه ای به اعتراضات سوریه داشته و به ناامنی حاصل از اقدامات ترویستی افراد مسلح در این کشور توجهی ندارد.