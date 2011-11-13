به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در اجلاس سراسری دبیران استانها و شهرستانهای این حزب گفتمان حزب موتلفه اسلامی در انتخابات آینده را تشریح کرد.

محمد نبی حبیبی در ابتدای سخنان خود با اشاره به گفتمان موتلفه اسلامی در انتخابات آینده اظهار داشت: گفتمان انقلاب اسلامی در دهه چهل هنگامی توسط امام (ره) مطرح شد که گفتمان مارکسیست ها گفتمان غالب کشور بود و در آن زمان موتلفه اسلامی تشکیل و هزینه های پایبندی به گفتمان امام و انقلاب اسلامی را در سخت ترین شرایط پرداخت و این برگ زرینی در تاریخ موتلفه اسلامی است.

حبیبی با بیان اینکه حکومت غربی ها ایدئولوژیک است اما به دروغ می گویند نباید حکومت ها ایدئولوژیک باشد تاکید کرد: ما ایدئولوژی اسلام را با عنوان تئوری گفتمان انقلاب اسلامی پذیرفته ایم و التزام عملی داریم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی بیان داشت: اساسنامه سال 1342 حزب موتلفه اسلامی که با ویرایش نهایی آیت الله شهید بهشتی به تصویب رسیده در فرازی تاکید می کند که ما به دنبال تشکیل جامعه نمونه اسلامی است.

وی افزود: زمانی که موتلفه اسلامی با گفتمان تشکیل جامعه نمونه اسلامی به نهضت امام (ره) می پیوندد گفتمان غالب در کشور گفتمان لیبرالیسم و مارکسیسم در فضای روشنفکری کشور حاکم بود.

حبیبی با بیان اینکه اگر بنیه ایدئولوژیک حزب موتلفه اسلامی ضعیف بود با هر حادثه ای که در طول سالهای فعالیت این حزب به وجود می آمد امکان انشعاب وجود داشت تاکید کرد: قوت بنیه فکری حزب موتلفه اسلامی ، انسجام را به این تشکیلات ارزانی داشته است، ارتباط با روحانیت ما را در برابر هرگونه انحراف بیمه کرد.

وی ادامه داد: ما در گفتمان جامعه نمونه اسلامی کلی گویی نمی کنیم و معتقدیم این جامعه باید مستقل، آزاد و پیشرفته باشد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: ما استقلال، آزادی و پیشرفت را در پرتو اصل امامت می خواهیم.

وی با تاکید بر بررسی مسائل جوانان و بانوان در جامعه نمونه اسلامی گفت: نقد سیاسی و مشفقانه از اهمیت بالایی برخوردار است و مشارکت سیاسی عامه مردم در مسئولیت های نظام موضوع بسیار مهمی است. یکی از دلایل ایستادگی مردم برای تشکیل جمهوری اسلامی این بوده که شریک سیاسی نظام هستند نه کارمند سیاسی.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه کسانی که به اقتصاد دولتی می اندیشند نمی توانند بگویند به فکر اقتصاد مردم هستند اظهار داشت: یکی از دلایل فشل بودن اقتصاد کشور دولتی بودن آن است .

حبیبی در ادامه با اشاره به ضرورت امنیت سیاسی و مقابله با مداخله اجانب در امور کشور تصریح کرد: دخالت دادن اجانب در رقابت های سیاسی کشور یک خیانت مسلم است.

وی با تاکید بر تقویت روحیه عزت ملی بیان داشت: معتقدیم هر چند نظام ریزش هایی داشته اما به لطف خداوند رویش های عمیق مذهبی در سطح کشور به وجود آمده که باید آن را توسعه دهیم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محوریت رهبری در گفتمان این حزب گفت: ولایت مطلقه فقیه در جامعه نمونه اسلامی جایگاه رفیع و راهبردی دارد و فلسفه سیاسی اسلام با این اصل به عنوان یک نظر مترقی معنا پیدا می کند. ما به ولایت فقیه هم اعتقاد و هم التزام داریم.

وی افزود: حزب موتلفه اسلامی جلوتر از رهبری و در کنار رهبری حرکت کردن را مردود می داند بلکه همه در هر جایگاهی که هستند باید پشتیبان ولی فقیه باشند و پشت سر رهبری حرکت کنند.

حبیبی با تاکید بر اینکه سرباز رهبریم گفت: ما به این شعار ملی که مردم در اجتماعات سر می دهند"ما همه سرباز توایم خامنه ای" به عنوان جمعی از مردم پایبند هستیم و صادقانه در این راه گام بر می داریم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: اطاعت از ولی فقیه را بخش مهم گفتمان موتلفه دانسته، می دانیم و خواهیم دانست. البته الان پیروی از ولایت کار مشکلی نیست بلکه آن زمانی که گلوی حسنعلی منصور را مردی جوان چون شهید بخارایی به جرم اهانت به مرجعیت هدف قرار داد ثابت کرده ایم در دفاع از ولایت هر هزینه ای را می پردازیم.

حبیبی تاسیس حزب موتلفه اسلامی در حدود نیم قرن پیش توسط امام خمینی (ره) را جزو افتخارات این حزب دانست و اظهار داشت: اعضای حزب موتلفه اسلامی خود را وابسته به جریان نورانی اصولگرایی می دانند و اصولگرایی یک مشرب فکری است که ملاکهای آن را رهبری معظم انقلاب فرموده اند و ما خوشحال هستیم هر روز که می گذرد گستره اصولگرایی در جامعه ما وسیع تر می شود.

وی در ادامه با اشاره به کسانی که تبعیت از ولایت فقیه را مطرح می کنند اما به روحانیت و مراجع بی مهری می کنند تصریح کرد: با هر کسی که دم از ولی فقیه بزند اما به روحانیت و مراجع بی مهری کند به شدت مخالفیم. نماد اصلی روحانیت امروز جامعتین است.

حبیبی تاکید کرد : اصولگرایی منهای روحانیت اصولگرایی منهای اصولگرایی است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مبارزه با فقر ، فساد و فتنه گفتمان موتلفه اسلامی جایگاه ویژه ای دارد بیان داشت: اگر فقر و فساد باشد فتنه از بین نمی رود. حل مشکلات نظام توسط دولت و مجلس باید در چارچوب چشم انداز 20 ساله نظام باشد و ریشه کن کردن فقر، فساد و فتنه را در چارچوب چشم انداز قبول داریم.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به جریان فتنه و انحرافی گفت: خطر جریان انحرافی کمتر از جریان فتنه نیست، همان روحیه و اراده پولادین مردمی که برای خنثی کردن فتنه بود باید برای خنثی کردن انحراف به کار گرفته شود.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی در پایان در خصوص موضوع فساد بانکی اظهار داشت: فساد بانکی اخیر در بدنه دولت به وجود آمده و دولت تصمیم برخورد جدی دارد اما سوء مدیریت افراد غیر مصمم مشکلاتی را به وجود می آورد. مواضع جریان انحرافی و کجی های آنها نباید باعث قضاوت بی انصاف گونه درباره خدمات دولت شود، مسئولان در دولت باید این لکه ننگ فساد اقتصادی اخیر را پاک کنند.