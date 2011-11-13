به گزارش خبرنگار مهر،علی صفرزاده ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از چند طرح صنعتی ومعدنی رشتخوار از معرفی هفت طرح صنعتی و معدنی این شهرستان جهت دریافت تسهیلات از بانکها خبر داد.

وی از مدیران عامل بانک‌های استان خواست با اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران در توسعه صنعت،‌ معدن و تجارت در این منطقه مشارکت بیشتری داشته باشند.

صفرزاده در ادامه از استقرار اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان رشتخوار در یک ساختمان اداری خبر داده و ابراز امیدواری کرد که این امر به توسعه بیش از پیش بخش صنعت، معدن و تجارت در این شهرستان شتاب دهد.

به گفته وی، مطالعات ناحیه صنعتی جنگل از توابع شهرستان رشتخوار توسط شرکت شهرکهای صنعتی انجام و برای تصویب به تهران ارسال شده است.

وی با اشاره به وجود منابع و ذخایر معدنی غنی در خراسان رضوی، به ویژه معادن رشتخوار و سنگان خواف، تصریح کرد: باید با انجام اقدامات اصولی وتوسعه صنایع معدنی، از خام فروشی این منابع جلوگیری کرد چرا که خام‌فروشی منجر به تصاحب ارزش افزوده تولیدات ما توسط سایر کشورها می‌شود.