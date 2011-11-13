به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالکریم عابدینی عصر یکشنبه در دیدار جمعی از اعضای ستادهای نماز جمعه استان با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین که در آستانه عید غدیرخم برگزارشد گفت: غدیر عرصه ظهور و بروز حجت قاطع خداوند و نقطه ختم تمامی تردیدها و تشکیک های احتمالی و میدان ابلاغ پیام تاریخ ساز و انسان آفرین برای همه نسل ها و عصرهاست.

وی افزود: غدیر تکمیل کننده دین است و خداوند در روزی بی نظیر دین را تکمیل و نعمت خویش را بر مومنان تمام و کافران را مایوس کرد و بزرگداشت این روز وظیفه ای دینی و شرعی است.

عابدینی تصریح کرد: اخلاق اسلامی از آموزه های دینی است که باید مومنان به آن متخلص باشند و بویژه اعضای ستادهای نماز جمعه به دلیل جایگاه خاص خود با رعایت اخلاق اسلامی والگوی دیگران شوند.

حجت الاسلام عابدینی برپایی نمازهای جمعه در نظام اسلامی را در روشنگری افراد مهم و تاثیرگذار دانست و اظهارداشت: نمازهای جمعه با داشتن جایگاهی مذهبی، اجتماعی و سیاسی توانسته ضمن تحقق مشارکت مردم در فریضه ای دینی به افزایش اطلاعات مذهبی نمازگزاران و تحلیل درست افراد از مسائل روز هم کمک کند.

این استاد دانشگاه و حوزه تصریح کرد: حضور گسترده گروههای مختلف مردم در آیین های عبادی سیاسی نمازجمعه موجب وحدت و انسجام عمومی و ناامیدی دشمنان از ایجاد تفرقه بین مردم و مسئولان شده است.

در ادامه، حجت الاسلام علی ارباب مسئول ستاد برگزاری نماز جمعه قزوین با تبریک اعیاد اسلامی غدیر و قربان گزارشی از فعالیتهای ستاد ارایه کرد و گفت: ستاد نماز جمعه قزوین با همکاری و همدلی صمیمانه ائمه جمعه و دیگر اعضای ستاد توانسته زمینه برپایی مطلوب نمازهای جمعه و رفاه نمازگزاران را فراهم کند ودر این راستا برنامه های مختلفی را به اجرا در آورد.

وی بیان کرد: 104 نفر در ستادهای نماز جمعه استان فعالیت می کنند که 30 نفر آنها را بانوان تشکیل می دهند.

حجت الاسلام ارباب یادآورشد: ستاد نماز جمعه از هر گونه پیشنهاد و نقطه نظری که به برگزاری مطلوب تر و باشکوهتر این آیین عبادی سیاسی منجر شود استقبال می کند.

در این مراسم یکی از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت مدیحه سرایی کرد.