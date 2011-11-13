به گزارش خبرگزاری مهر، منبع این مسابقه سراسری کتابچه «بر کرانه غدیر» با محتوای خطبه غدیر است که با شمارگان پانصد هزار نسخه در سراسر کشور توزیع شده است.

این کتاب به دو روش مکتوب و آنلاین در دسترس عموم قرار گرفته است که در روش مکتوب، با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی، دفاتر انجمن‌های اسلامی دانش آموزان، ادارات کل فرهنگی دانشگاه‌ها و پایگاه‌های بسیج در سراسر کشور، امکان دریافت کتابچه و پاسخنامه مسابقه فراهم شده است و پاسخنامه‌های تکمیل شده نیز در همین مراکز دریافت می‌شوند.

برگزاری آنلاین مسابقه بزرگ کتابخوانی «بر کرانه غدیر» از طریق مراجعه به سایت شبکه کتابخوانان حرفه ای به آدرس www.booki.ir امکان پذیر شده است.

برگزیدگان مسابقه بزرگ بر کرانه غدیر از جوایزی همچون، کمک هزینه سفر حج عمره، عتبات عالیات، جوایز نفیس فرهنگی و نقدی برخوردار می‌شوند.

زمان شرکت در مسابقه بصورت آنلاین از سیزدهم آبان ماه تا شانزدهم آذرماه است و در شیوه مکتوب تا دهم آذرماه سالجاری این کتاب از طریق مراکز اعلام شده در دسترس خواهد بود.