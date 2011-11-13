به گزارش خبرگزاری مهر، سید پیروز موسوی در نشست با معاون امور گمرکی گمرک ایران افزود: با توجه به ابلاغ وزیر نفت در آینده ای نزدیک با ساماندهی فعالیت های گمرکی در منطقه ویژه پارس شاهد تسهیل در جا به جایی کالا و تجهیزات مورد نیاز فازهای جدید و در حال اجرای پارس جنوبی و رشد و شکوفایی این طرح عظیم صنعت نفت باشیم.

وی با اشاره به نقش و ماموریت گمرکات کشور در کمک به توسعه و پیشرفت روند اجرایی پروژه های در دست اجرای پارس جنوبی به عنوان خط مقدم جبهه اقتصادی کشور، اظهارداشت: منطقه ویژه پارس به عنوان متولی و تامین کننده زیرساخت های مهم پارس جنوبی، تمامی بسترهای لازم را جهت کمک به توسعه و افزایش برداشت و تولید از میدان گازی پارس جنوبی فراهم کرده است .

موسوی گفت: با تعامل و وحدت رویه میان گمرکات و سازمان منطقه ویژه می توان حوزه تامین کالا و تجهیزات را فعال تر نمود و به تولید و صیانت از میدان عظیم گازی پارس جنوبی شتاب دو چندان داد .