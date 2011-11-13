به گزارش خبرگزاری مهر، علی خطیب اظهار داشت: شهرداری نهادی غیردولتی وعمومی است که مطابق مصوبات باید خودکفا بوده و از بودجه دولت استفاده نکرده و حتی محروم از صندوق ذخیره‌ارزی است.

وی افزود: این در حالی است که بیشتر کلان‌شهرهای جهان و حتی آسیا توانسته‌اند حدود 40‌ درصد هزینه‌های شان را از طریق بودجه دولت تامین کنند.

خطیب ادامه داد: شهرداری که به لحاظ مالی مستقل است، باید برای هزینه‌های جاری خود و برای اداره امورشهری به عنوان زیست‌گاهی مطلوب در حوزه هایی مانند عمران و آبادی، تامین رفاه‌اجتماعی و آسایش، مسائل زیست‌محیطی، نظارت و امنیت عمومی ‌راه‌های شهری و اوقات فراغت و تفریحات شهروندان تدبیری بیاندیشد.

عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با این تاکید که مسئولیت شهرداری‌ها برای پیشرفت شهر، به عنوان نهادی مدنی، محلی، عمومی ‌و غیرانتفاعی روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود، تصریح کرد: حتی بعضی از وظایف و تکالیفی که بر دوش دولت قرار داشته نظیر حفاظت محیط ‌زیست و میراث ‌فرهنگی را نیز در آینده ای نزدیک بر عهده شهرداری قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: اما با این اوصاف ملزم به اخذ ده‌ها مجوز برای هر اقدام کوچکی از نهادهای دولتی است و براین اساس دریافت عوارض تنها راه بهینه جبران هزینه‌های شهری است.

خطیب با اشاره به برخی از تنگناهای شهرداری در خصوص درآمدهای ناشی از درآمدهای پایدار و اخذ عوارض گفت: شهرداری از یک‌سو، با زیرزمینی بودن 20 تا 40‌ درصد اقتصاد شهری و از سوی دیگر، معافیت‌های عوارضی سازمان‌ها و نهادهای مختلف با عنایت به مصوبات اخذ شده مواجه است.

عضو هئیت علمی دانشگاه فردوسی مشهد افزود: در برنامه پنج سال پنجم و بودجه سال نود مقرر شده است که هر معافیت در صورتی اجرا شود که ما به ازای آن برای پرداخت به شهرداری در بودجه دولت پیش بینی شده باشد.