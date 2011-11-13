200 دختر روستایی درمیان تحت پوشش طرح توانمند سازی قرار گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی براتی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم آغاز طرح توانمندسازی دختران روستایی شهرستان درمیان اظهار داشت : طرح توانمندسازی دختران روستایی شهرستان از 22 آبان‌ ماه سال جاری آغاز و به مدت یک سال ادامه دارد.

وی از دختران به عنوان پرورش ‌دهندگان نسل آینده یاد کرد و ابراز داشت: در سال جاری مبلغ 200 میلیون تومان برای تکمیل سالن ورزشی بانوان شهر اسدیه اختصاص یافت.

وی گفت: در سال گذشته نیز مبلغ 270 میلیون تومان برای احداث سالن ورزشی بانوان اسدیه هزینه شد و در حال حاضر 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

سرانه فضای ورزشی بانوان در درمیان 0.12 درصد است

فرماندار درمیان میزان سرانه فضای ورزشی بانوان در شهرستان را 12 صدم درصد عنوان کرد و ادامه داد: سلامت انسان و توسعه اجتماعی ارتباطی مستقیم و تفکیک ناپذیر دارند.

براتی افزایش سطح آگاهی و گسترش افق دید دختران روستایی در زمینه مهارت‌های زندگی، تغذیه و بهداشت را از مهم ‌ترین دستاوردهای اجرای این طرح برشمرد.

فرماندار درمیان تصریح کرد: توجه به احکام، مبانی شریعت اسلام و نهادینه شدن مکارم اخلاق در جامعه ضمن ارتقای اگاهی باعث کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی شده و انسان را قادر می‌سازد تصمیمات مطلوب را در مورد حل مشکلات اتخاذ کند.

براتی با بیان اینکه این طرح در شهر گزیک نیز اجرا می ‌شود، ادامه داد: برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد ویژه بانوان سرپرست خانوار، برگزاری گفتمان دینی و کارگاه آموزشی ویژه نوعروسان مددجوی کمیته امداد شهرستان از مهم‌ترین برنامه‌های کارشناسی امور بانوان فرمانداری درمیان در دهه ولایت به شمار می ‌رود.

وی از توزیع 24 تخته فرش بین رتبه ‌های برتر کنکور 90 و دانش‌آموزان ممتاز مقطع متوسطه شهرستان به ارزش دو میلیون و 100 هزار تومان خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر سه کانون فرهنگی اجتماعی بانوان در شهرهای اسدیه، قهستان و روستای نوزاد به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

فرماندار درمیان تشکیل صندوق خرد زنان روستای سرو و تأسیس سه شرکت تعاونی زنان در شهرهای قهستان، طبس مسینا و روستای درمیان را از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه ارتقای فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی بانوان شهرستان برشمرد.

براتی با بیان اینکه جایگاه زنان در توسعه روستا پایدار و حفاظت از منابع طبیعی، سلامت و تغذیه در روستا همه‌ جانبه است، تأکید کرد: توسعه پایدار به عنوان یکی از بسترهای تعالی و رشد انسان، آن گاه می ‌تواند موفقیت ‌آمیز باشد که با یاری و مشارکت همه گروه‌های اجتماعی و برای همه آنان صورت پذیرد.