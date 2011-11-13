تقدیم 3000 شهید مبارزه با مواد مخدر / طرح حریم مرزی در کردستان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حسن زاده بعد از ظهر یکشنبه در همایش جامعه سالم و عاری از اعتیاد اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در راه پاسداری و حفاظت از سلامتی و عدم گسترش استفاده از مواد مخدر و در راستای مبارزه با قاچاقچیان بیش از ده هزار جانباز تقدیم کرده است.

وی با بیان اینکه استان کردستان از لحاظ مشکلات اجتماعی و اعتیاد در کشور دارای وضعیت خوب و مناسبی است، اعلام کرد: آمار کشوری استفاده از مواد مخدر در بین جوانان در کشور زیاد ولی این آمار در استان کردستان از وضعیت سفید برخوردار است .

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه از سال 84 تاکنون عملیات های ویژه علیه مبارزه با مواد مخدر تشدید شده است، گفت: هزار و 967 عملیات انجام شده مبارزه با مواد مخدر از سال 84 تا 89 در کشور ایران را به عنوان علمدار مبارزه با مواد مخدر در دنیا تبدیل کرده است.

کشف 170 تن مواد مخدر در کردستان

حسن زاده اظهار داشت: تاکنون دو هزار و 300 باند وارد کننده مواد مخدر در کشور شناسایی و منهدم شده است که این عملکرد نشان دهنده جدیت و همت جمهوری اسلامی ایران در راستای مقابله جدی با این بلای خانمان سوز در سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه تاکنون 540 تن مواد مخدر افیولی و اعتیاد آور توسط نیروهای امنیتی از بین رفته است، گفت: 320 هزار متهم در زمینه ورود مواد اعتیادآور به کشور دستگیر شده اند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به گسترده بودن کشفیات مواد مخدر در این استان طی سال گذشته که به همت نیروی انتظامی اجرایی شده است، گفت: کشفیات قاچاق مواد مخدر در استان کردستان 170 تن بوده است .

حسن زاده با بیان اینکه 29 درصد از ورودی های زندان ها را معتادان تشکیل می دهند، بیان کرد: در کل 46 درصد از زندانیان فروشندگان، استفاده کننده و یا قاچاقچیان مواد مخدر هستند .

اجرای طرح حریم مرزی در مناطق مرزی کردستان آغاز می شود

وی با اشاره به اینکه بر اثر افزایش و گسترش استفاده از اعتیاد در بین جوانان سرقت های خرد در کشور افزایش پیدا کرده است، اعلام کرد: کردستان دومین استان کشور است که کمترین آمار سرقت و بیشترین کشفیات در زمینه مواد مخدر را داشته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با اشاره به اینکه در 24 ساعت آینده طرح حریم مرزی رسما در مرزهای استان کردستان اجرا می شود، اظهار داشت: حراست دقیق از هشت هزار کیلومتر مرز کاری دشوار و نیازمند سخت گیری و نظارت بر تردد مرزی است.

حسن زاده اقدامات انجام شده مرزی در شرق کشور را به نسبت مناسب تر از نظارت در مرزهای غرب کشور دانست و اعلام کرد: با اجرای شدن طرح حریم مرزی نظارت بر ترددها افزایش یافته و عبور از مناطق ممنوع تا شعاع مشخص غیر ممکن است.

تجهیز مرزها در کاهش ورود کالای قاچاق به استان موثر است

وی استفاده نیروی انتظامی از سلاح و بدون نیاز به پاسخگویی در خطوط قرمز مرزی را از دیگر راه های نظارت بیشتر دانست و گفت: عبور روستائیان با کارت تردد مرزبانی از خطوط زرد همچنان آزاد و امکان پذیر است .

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان اظهار داشت: تجهیز مرزها به دستگاه ایکس ری، کاهش ورود ترانزیتی کالای قاچاق، استفاده از سگ های شناسایی و افزایش نظارت نیروی مرزبانی در راستای افزایش کشفیات این حوزه بسیار موثر است.

حسن زاده با اشاره به تولید شش هزار تن تریاک در افغانستان گفت: آمریکا با شعار کاهش بی سوادی و ایجاد اشتغال، جلوگیری از تولید تریاک و از بین بردن ترور وارد افغانستان شد و تولید دو هزار تنی تریاک این کشور را به بیش از شش هزار تن در سال افزایش داد .

وی اظهار داشت: آموزش مهارت های زندگی در 60 مدرسه پیشگیری از اعتیاد و برنامه های مناسب توجیهی آموزشی صدا و سیما در دور کردن جوانان از آسیب های اجتماعی و خانمان سوز اعتیاد یک امر لازم و ضروری به شمار می رود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان توفیقات فرهنگی، اجتماعی، نظامی کشور را از طریق افزایش استفاده از ظرفیت ها مناسب دانست و گفت: کسب توفیقات و مقتدر عمل کردن کشور در مبارزه علیه ورود کالای اعتیادی به کشور با افزایش چشمگیر و موفقی همراه بوده است .

حسن زاده راه مناسب کنترل و کاهش شییوع و گسترش آسیب های اجتماعی در مربوط به قشر جوان دانست و گفت: 41 مرکز ترک اعتیاد و پنج مرکز تولد دوباره در استان کردستان فعالیت معتادان در حال ترک را به نحوه احسن تحت پوشش دارند.

همایش استانی جامعه سالم و عاری از اعتیاد ظهر یکشنبه در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج و با حضور تعدادی از مسئولان اجرایی استان و استقبال مردم این شهر برگزار شد.