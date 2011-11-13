بازگشت "الونگ الونگ" به تمرین استقلال/ پورحیدری غایب بود

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر یکشنبه استقلال تهران از ساعت 16 در ورزشگاه دستگردی آغاز شد. در این تمرین به غیر از جاسم کرار و بازیکنان ملی پوش دیگر نفرات تیم استقلال حاضر بودند و مراحل آماده سازی را زیر کادر فنی دنبال کردند.

فرهاد مجیدی و پرویز مظلومی که در تمرین صبح حضور نداشتند در تمرین بعدازظهر حاضر بودند. فرهاد مجیدی که سلامتی خود را بازیافته با دیگر هم تیمی‌های خود در تمرینات تاکتیکی حضور داشت.

منصور پورحیدری، سرپرست تیم استقلال از غایبان تمرین عصر یکشنبه این تیم بود که برای رسیدگی به امور مربوط به تیم در تمرین شرکت نداشت.

الونگ الونگ کامرونی پس از چند روز غیبت از امروز در مراحل آماده سازی تیم استقلال شرکت کرد. این بازیکن به خاطر شرکت در تست پزشکی با اجازه مظلومی در تمرینات روزهای اخیر آبی پوشان حاضر نشده بود. الونگ کامرونی با 35 دقیقه تاخیر در تمرین امروز تیم استقلال شرکت کرد و بصورت انفرادی زیر نظر مولایی بدنساز تیم تمرینات ویژه‌ای را انجام داد.

در ابتدای تمرین مظلومی چند دقیقه‌ای برای بازیکنان صحبت کرد و سپس آنها با کار با توپ بدن‌های خود را گرم کرده و در سه گروه به کارهای تاکتیکی پرداختند. تمامی مراحل تمرین را هنکه زیر نظر داشت و پرویز مظلومی از دور نظاره‌گر کار شاگردان خود بود.

در بخش پایانی تمرین بازیکنان در قالب دو تیم آبی و زرد به یک فوتبال دستگرمی پرداختند که در این تمرین محسن یوسفی و پرویز برومند از آماده‌ترین بازیکنان بودند.

تمرین تیم فوتبال استقلال در ساعت 17:30 به پایان رسید و بازیکنان این تیم روز دوشنبه در دو نوبت صبح و عصر به تمرین خواهند پرداخت. بنا به دستور کادر فنی تیم فوتبال استقلال تمرین روز سه شنبه این تیم تعطیل بوده و آبی پوشان از روز چهارشنبه مراحل آماده سازی خود را جهت دیدار مقابل صبای قم که 28 آبان برگزار خواهد شد ادامه خواهند داد.