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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

محمدی:

سرانه مطالعه در خراسان رضوی قابل قبول نیست

سرانه مطالعه در خراسان رضوی قابل قبول نیست

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در شش ماهه گذشته در استان یک میلیون کتاب منتشر شده که با توجه به این آمار سرانه مطالعه قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم محمدی ظهر یکشنبه در مراسم نواخته شدن زنگ مطالعه اظهار داشت: در کشور ما سرانه مطالعه دانش آموزان با احتساب کتب درسی به حدود نیم ساعت می‌رسد در صورتی که در کشور های مختلف این رقم به جزء مطالعه کتب درسی به بیش از نیم ساعت در روز می رسد.

وی از حمایت آموزش و پرورش استان از دانش آموزان فاخر اشاره کرد و ادامه داد: هر دانش آموزی که دارای اثر ادبی خوبی باشد، اثر او را با هزینه اداره کل آموزش و پرورش در قالب کتاب چاپ خواهیم کرد و همچنین به عنوان نوقلم استان معرفی خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین دانش آموزان فاخر و برتر استان را جهت برگزاری دوره های تخصصی در معاونت فرهنگی و هنری، آموزش و پرورش که به تازگی تاسیس شده دعوت می کنیم.

وی در ادامه با اشاره به مثلث موفقیت انسان گفت: مطالعه کردن، نوشتن زیاد و استاد و معلم سه ضلع موفقیت انسان در زندگی است که مطالعه کردن در موفقیت دارای اهمیت بیشتری است.

محمدی با بیان این مطلب که هر کسی به هرجایی رسیده به خاطر موفقیت خودش بوده، تصریح کرد: هر دانش آموزی که روزانه بیش از 20 صفحه کتاب غیر درسی مطالعه کند می تواند آدم موفقی باشد.

همچنین در این مراسم رئیس آموزش و پرورش ناحیه یک مشهد گفت: در مدارس ناحیه یک مشهد 145 باب کتاب موجود است، که از این مجموع 66 باب کتابخانه مستقل و 79 باب کتابخانه مشترک با نمازخانه وجود دارد.

علی اکبر صفائی اظهارداشت: مدرسه و بنیان خانواده در زمینه گسترش مطالعه و افزایش سرانه مطالعه در جامعه دارای اهمیت ویژه ای است، که مدرسه نقش مهمی در ایجاد انگیزه و گسترش مطالعه و کتابخوانی در بین دانش آموزان دارد.

کد مطلب 1459406

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