واژگونی اتوبوس در جاده پلدختر - اندیمشک یک کشته و 13مجروح بر جای گذاشت

سرهنگ "علی نجات کرمی" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یک دستگاه اتوبوس ولوو نارنجی رنگ مسافربری به شماره 283ع 15 ایران به رانندگی سیروس توکلی 22 که از اهواز به سمت سنندج درحرکت بود در 55 کیلومتری جنوب پلدختر واژگون شد.

وی گفت: در این سانحه رانندگی یک نفر که هویت آن مشخص نیست کشته و 13 تن دیگر از سرنشینان اتوبوس مجروح شدند.

سرهنگ کرمی افزود: پیکر فرد کشته شده به بیمارستان پلدختر منتقل شد و مجروحان این حادثه به بیمارستان اندیمشک انتقال یافتند.

رئیس پلیس شهرستان پلدختر گفت: علت این حادثه بر اساس نظر کارشناس تصادفات عدم رعایت سرعت مطمئنه از سوی راننده اتوبوس اعلام شده است.

وی از رانندگان به ویژه رانندگان اتوبوس های مسافربری خواست در هنگام رانندگی به خصوص در مناطق کوهستانی و نقاط حادثه خیز قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند تا از بروز این گونه حوادث ناگوار جلوگیری شود.