به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان شهردار مشهد، بعدازظهر یکشنبه در حاشیه صحن علنی شورای اسلامی شهر مشهد گفت: طبق رایزنی های صورت گرفته با وزیر نفت، گازوئیل کم گوگرد تا پایان سال در اختیار مشهد قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با جلسه ای که با حضور استاندار در دفتر وزیر نفت برگزار شد، مقررشد تا پایان امسال و با تکمیل دو واحد تولید گازوئیل کم گوگرد در تهران و اراک، تمامی نیازهای شهر مشهد تامین شود.

پژمان تاکید کرد: مصرف روزانه اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی شهر مشهد در روز حدود 160 تا 200 هزار لیتر بوده که با وعده های داده شده از طرف وزیر نفت امیدواریم بتوانیم از گازوئیل کم گوگرد در دیگر وسایل نقلیه سنگین مانند ماشین های آتش نشانی و خدمات شهری نیز بهره گیریم.

شهردار مشهد در خصوص یکپارچه سازی سیتم من کارت به منظور استفاده در قطار شهری و تاکسی گفت: امکان استفاده از من کارت در قطار شهری به پیمانکار ایتالیایی واگذار شده و امیدواریم ظرف چند ماه آینده این امر نیز محقق شود.