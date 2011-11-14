توسعه و پیشرفت از شعارهای محوری انقلاب/جامعه پیشرفته باید خلاق باشد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مسئله پیشرفت و پیشرفت مسئله از مجموعه نشستهای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با سخنرانی دکتر لطف الله نبوی استاد دانشگاه تربیت مدرس عصر 22 آبان ماه از سوی مؤسسه توسعه و تحقیقات اقتصادی در محل دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.

در این نشست دکتر لطف الله نبوی استاد فلسفه و منطق دانشگاه تربیت مدرس تهران به بررسی دو مقوله توسعه و پیشرفت پرداخت و گفت: مقوله توسعه و پیشرفت از شعارهای محوری انقلاب اسلامی ایران و شعارهای مبارکی هستند. اما شعارهای بلند و ارزشمند اگر از واسطه شعور عبور نکنند در عرصه عمل ممکن است مقرون به توفیق و وافی به مقصود نباشند. در عرصه عملی باید شعور راهبردی برای شعارهای بلند داشت چه در غیر این صورت ممکن است به بیراهه رفت.

وی افزود: هر چه در مقوله پیشرفت و توسعه تأمل نظری داشته باشیم ارزشمند است و احتمال اینکه در عرصه عمل به مقصود برسیم بطور طبیعی بیشتر.

این استاد منطق و فلسفه در ادامه به تعریف مفهوم توسعه پرداخت و گفت: از مفهوم توسعه یک توسعه کمی اراده می‌شود. توسعه در لغت به معنای گسترش در سطح است. در مقوله توسعه از کمیت توسعه و توسعه کمی سخن می‌گوییم. اما در پیشرفت به کیفیت پیشرفت و پیشرفت کیفی نظر می‌کنیم.

وی تصریح کرد: وقتی می‌توان مسئله پیشرفت را در جامعه حل کرد که فرهنگ ارتقای طراحی مسئله را نهادینه کنیم، در این صورت است که می‌توان به پیشرفت دست یافت. درخت توسعه را می‌توان بر پایه تیرکهایی برپا کرد ولی درخت پیشرفت را باید کاشت و از آن باغبانی کرد تا ریشه آن عمیق شودة باید مسائل ریشه‌ای حل شوند.

مؤلف "مبانی منطق جدید" تأکید کرد: حال سؤال این است که چگونه می‌توان مسائل را طراحی کرد و آنرا حل کرد. برخی پشت به مسأله می‌کنند و برخی برای حل مسئله فرافکنی می‌کنند و برحی دیگر نیز به حل مسئله روی می‌آورند.

وی تصریح کرد: پژوهشگر و محققی که ذهنیت علمی پیدا کرد توقع دارد در حوزه تخصصی خود بتواند وقایع و پدیده‌ها را تبیین کند. وقتی میان ذهنیت علمی و انتظاری که ناشی از ذهنیت علمی است با یک شی، امر واقع، حادثه، امر، وضعیت و موقعیت چالش ایجاد شود و فرد نتواند بر اساس مدلها و نظریه‌ها آنرا تبیین کند در اینجا شاهد به وجود آمدن مسئله هستیم.

مؤلف "تراز اندیشه" تأکید کرد: لذا مسئله بعد از یک فرآیند شکل می‌گیرد و مهم است. باید توجه داشت بدون خلاقیت اجتماعی طراحی مسئله صورت نمی‌گیرد. جامعه پیشرفته، باید خلاق باشد و جسارت طراحی مسئله را داشته باشد. اگر طراحی مسئله به درستی صورت گیرد در این صورت می‌توان وارد فرآیند حل مسئله شد.

استاد دانشگاه تربیت مدرس در پایان تصریح کرد: می‌توان توسعه را بر پیشرفت مبتنی کرد و بر اساس آن درختی محکم با ریشه‌های قوی داشت و در این صورت می‌توان بر آن تکیه کرد. چنین درختی درخت استقلال است. لذا مجموع درخت توسعه و درخت پیشرفت، درخت استقلال است. ما به دنبال چنین درختی هستیم.