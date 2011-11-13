اختصاص 22 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای مشاغل خانگی بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشاغل خانگی استان اظهارداشت: در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی حدود چهار هزار و 600 نفر در بخش مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند که تاکنون بیش از یک هزار و 200 مجوز مشاغل خانگی برای متقاضیان استفاده از تسهیلات صادر شده است .

وی افزود: این افراد از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آموزش فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، صندوق مهر امام رضا(ع) و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان معرفی شده اند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تاکنون بیش از 200 طرح در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اولویت گرفته تا پس از معرفی به بانک و سیر مراحل قانونی از محل منابع مشاغل خانگی تسهیلات به آنان پرداخت شود.