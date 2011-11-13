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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۱۸

حیدری خبر داد:

اختصاص 22 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای مشاغل خانگی بوشهر

اختصاص 22 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای مشاغل خانگی بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در مجموع بیش از 22 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای متقاضیان بخش مشاغل خانگی استان بوشهر پرداخت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حیدری بعد از ظهر یکشنبه در نشست بررسی مشاغل خانگی استان اظهارداشت: در راستای اجرای قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی حدود چهار هزار و 600 نفر در بخش مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند که تاکنون بیش از یک هزار و 200 مجوز مشاغل خانگی برای متقاضیان استفاده از تسهیلات صادر شده است.

وی افزود: این افراد از سوی کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان صنعت معدن و تجارت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، آموزش فنی و حرفه ای، جهاد کشاورزی، صندوق مهر امام رضا(ع) و اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان معرفی شده اند.

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر تاکنون بیش از 200 طرح در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اولویت گرفته تا پس از معرفی به بانک و سیر مراحل قانونی از محل منابع مشاغل خانگی تسهیلات به آنان پرداخت شود.

حیدری گفت: در خصوص ارائه آموزشهای کاربردی به متقاضیان ضمن انعقاد تفاهم نامه هایی فی مابین دستگاههای اجرایی مرتبط و آموزش فنی و حرفه ای استان تاکنون بیش از 200 مورد آزمون و صدور کارت مهارت جهت این دسته از متقاضیان که دارای تجربه و تخصص اما فاقد گواهینامه بوده اند، صادر شده است.

کد مطلب 1459415

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