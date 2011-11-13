به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "محمد صبیح"، محدودیتهای رژیم صهیونیستی علیه کودکان و نوجوانان فلسطینی در بیت المقدس اشغالی را در راستای سیاستهای تبعیض نژادی این رژیم دانست.

وی با بیهوده توصیف کردن مذاکرات سازش افزود: تا زمانی که عنادورزی اسرائیل و شهرک سازی آن ادامه دارد مذاکرات بی فایده است، زیرا به اسرائیل فرصت می دهد تا به یهودی سازی سرزمین فلسطین ادامه دهد.

صبیح تاکید کرد: آمریکا نقش مناسبی در مذاکرات سازش ایفا نکرده و علاوه بر وتوی قطعنامه های بین المللی ضد شهرک سازی، کشورهای دیگر را برای جلوگیری از کشور مستقل فلسطین تحت فشار قرار داده است.

وی افزود: آمریکا با ارسال نامه به برخی از کشورها از جمله بوسنی و هرزگوین، از آنها خواسته است که از تشکیل کشور مستقل فلسطین در سازمان ملل حمایت نکنند.

معاون امور فلسطین اتحادیه عرب گفت : چرا قانون بین المللی برای همه دنیا مطابقت می کند، اما اسرائیل و سرزمینهایی که اشغال کرده است، از این قانون خارج است؟