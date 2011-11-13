90 درصد خانوارهای استان مرکزی سرشماری شدند

مسعود اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در این طرح اطلاعات هشت درصدِ خانوارها به علت حضور نداشتن در خانه جمع آوری نشده افزود: ماموران سرشماری امروز و فردا هم تا ساعت 21 دوباره برای ثبت اطلاعات به خانوارهای باقیمانده مراجعه می کنند.

وی گفت: در این طرح ملی در استان مرکزی هزار و 881 کادر اجرایی و91 نفر نیز در واحدهای ستادی همکاری می کنند.

اخوان با بیان اینکه، سرپرست خانوارهای غایب می توانند اطلاعات خود را به ماموران سرشماری مستقر در فرمانداری ها ارائه کنند، اضافه کرد: در سرشماری سال 85 تعداد جمعیت استان مرکزی یک میلیون و 351 هزار و 257 نفر در قالب 364 هزار خانوار گزارش شده بود.

این طرح از دوم آبان آغاز و روز یکشنبه 22 آبان پایان می یابد.