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۲۲ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

ویژه برنامه "کاروان ولایت" در منطقه 11 مشهد برگزار می شود

ویژه برنامه "کاروان ولایت" در منطقه 11 مشهد برگزار می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: شهردار منطقه 11 مشهد از برگزاری ویژه برنامه هایی با عنوان "کاروان ولایت" به مناسبت عید غدیر در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طاهری پور اظهار کرد: برگزاری جنگ های کودکانه ویژه اعیاد قربان و غدیر در هر محله در یک مدرسه، مسابقه کتابخوانی از قربان تا غدیر، مسابقه کتابخوانی ولایت و بصیرت برای هزار و 500 نفر از دانش آموزان سطح منطقه و برگزاری همایش تفریحی و ورزشی ولایت ویژه عید غدیر در زمین چمن پارک ملت از جمله برنامه فرهنگی منطقه در این ایام است.

وی از اجرای طرح ترنم سلامت "کنترل دیابت و فشارخون " در 9 مسجد محوری منطقه خبر داد.

طاهری پور تصریح کرد: برگزاری مسابقه پیامکی ویژه عید غدیر و ارسال پیام تبریک به شهروندان از طرف شورای اجتماعی محله تربیت نیز از دیگر برنامه های شهرداری منطقه 11 در این ایام است.

کد مطلب 1459421

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