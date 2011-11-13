ویژه برنامه "کاروان ولایت" در منطقه 11 مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین طاهری پور اظهار کرد: برگزاری جنگ های کودکانه ویژه اعیاد قربان و غدیر در هر محله در یک مدرسه، مسابقه کتابخوانی از قربان تا غدیر، مسابقه کتابخوانی ولایت و بصیرت برای هزار و 500 نفر از دانش آموزان سطح منطقه و برگزاری همایش تفریحی و ورزشی ولایت ویژه عید غدیر در زمین چمن پارک ملت از جمله برنامه فرهنگی منطقه در این ایام است.

وی از اجرای طرح ترنم سلامت "کنترل دیابت و فشارخون " در 9 مسجد محوری منطقه خبر داد.

طاهری پور تصریح کرد: برگزاری مسابقه پیامکی ویژه عید غدیر و ارسال پیام تبریک به شهروندان از طرف شورای اجتماعی محله تربیت نیز از دیگر برنامه های شهرداری منطقه 11 در این ایام است.