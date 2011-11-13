رشد 30 درصدی شاخصهای کتابخانه ای در اردبیل/ ضرورت تولید برنامه فرهنگی فاخر

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مشترک مدیران صدا و سیما مرکز اردبیل و کتابخانه های عمومی استان اظهار داشت: در برخی از این شاخصها میزان رشد حتی به بیش از 60 درصد نیز رسیده است.

وی با اشاره به حضور بیش از100 هزار نفر برای استفاده از خدمات فرهنگی کتابخانه های عمومی در سنین مختلف افزود: سیاستهای فرهنگی این نهاد برای تعالی فرهنگی جامعه و ارتقای سطح مطالعه مفید با حفظ جایگاه سنتی کتابخانه ها، این مراکز را به یکی از پویاترین مکانهای علمی منطقه تبدیل کرده است.



مدیرکل کتابخانه های عمومی استان از راه اندازی کمیته نهضت مطالعه مفید با حضور 17 دستگاه فرهنگی در شهرستانها خبر داد و یاد آورشد: تشکیل این کمیته به منظور برنامه ریزی برای ارتقا مطالعه مفید در دستور کار نهاد کتابخانه های عمومی کشور قرار گرفته است.

اردبیل مجری طرح "مطالعه یاوران" در سطح کشور است

به گفته وی هم اکنون کتابخانه های عمومی با پراکندگی مناسب جغرافیائی در سطح استان به عنوان نماد فرهنگی منطقه در پویایی، سلامت و پختگی فرهنگی جوانان نقش موثری ایفا می کند.

فرهمندامین با اشاره به اجرای برنامه های گسترده در کتابخانه های روستایی به منظور ارتقای شاخصهای فرهنگی در روستاها و اجرای طرح مطالعه یاوران در استان متذکر شد: اردبیل این برنامه را برای اولین بار در کشور اجرا کرده و تاکنون بازتاب گسترده ای در جامعه داشته است.

وی همچنین تلاش صدا و سیمای مرکز اردبیل در پوشش خبری مناسب طرحها و برنامه های فرهنگی کتابخانه های عمومی را نشانه علاقمندی و دغدغه مسئولان استان برای ترسیم راهکارهایی مثبت و اثر بخش برای ارتقا مطالعه مفید دانست.



مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل نیز در این جلسه با اشاره به رسالتهای فرهنگی صدا و سیما و کتابخانه های عمومی گفت: هدایت فکری و فرهنگ سازی در ابعاد گوناگون برای خلق حماسه های مردمی ماندگار و تاثیر گذار از نقشهای بی بدیل صدا و سیما است.

ترویج فرهنگ کتابخوانی با تولید برنامه های فاخر محقق می شود

ابوالحسن صادقی جهانی با اشاره به مطالبات رهبر معظم انقلاب در خصوص فرهنگ سازی و تبلیغات گسترده کتابخوانی ابراز داشت: برای ترویج مطالعه کتاب باید برنامه های مشترک پرمحتوا تهیه و از طریق رسانه های ارتباط جمعی اطلاع رسانی شود.

به اعتقاد وی در تحقق این مهم تولید برنامه های فاخر ماندگار فرهنگی و تکرار پخش از طریق صدا و سیما در نهادینه شدن فرهنگ کتاب و کتابخوانی راهگشا خواهد بود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اردبیل تصریح کرد: طرح مطالعه یاوران به عنوان یک طرح نو و بدیع مورد استقبال گسترده مردمی و پوشش مناسب رسانه های قرار گرفت و استمرار اجرای این طرح موجب اثر بخشی در ارتقا مطالعه مفید خواهد بود.

وی به تولید و پخش برنامه رادیوئی با عنوان یار مهربان اشاره کرد و یادآور شد: این برنامه در طول سال هر هفته روزهای پنج شنبه در خصوص موضوعات مربوط به کتاب و کتابخوانی از صدای محلی اردبیل پخش می شود.

صادقی جهانی همچنین خواستار انعقاد تفاهمنامه مشترک برای تولید برنامه های محتوایی در این خصوص شد.